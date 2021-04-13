【天價禮金】港男與女友拍拖逾10年準備結婚　女家獅子開大口索150萬禮金

▲ 有男網民大呻弟弟打算與拍拖超過10年的女友結婚，但遭女家索取150萬天價禮金。

在結婚前，男方準備聘禮是中式婚禮的傳統習俗之一，當中禮金數目男女雙方一般會事前溝通好，以免在過程中出現分歧。有網民在討論區大呻，指年近30歲的弟弟打算與拍拖逾10年的女友結婚，不過遭女方要求150萬禮金，遠超男家預算。

女家索150萬禮金 要求新樓「加名」

最近一名男網民在「連登討論區」發文，指弟弟快將30歲，打算跟拍拖超過10年的女友拉埋天窗。事主指由於家中首次有男丁娶妻，所以不懂得計算禮金，

本身我父母都係諗住攞個意頭38萬8，對家開150萬，係咪應該叫細佬唔結好過？

事主指自己與準弟婦的家境不俗屬中產，但自己家庭的情況比對方更好。事主更透露，弟婦為家中獨生女，而自己的父母已經為兩人「full pay」買樓，供他們新婚後居住，惟對家希望「落埋佢個女個名」，加上開出天價禮金，令事主十分不滿，直言：

撳住嚟搶…佢知我屋企有家底先獅子開大口。

網民分享禮金一般為10萬以下

事主指母親亦對此感到不滿，又詢問網民一般禮金的金額數目。帖文一出引起網民熱議，有網民稱禮金普遍為3.8萬至8.8萬，「香港8.8萬已經算多」、「最普遍3.8萬，豐儉由人幾千都有人俾」、「我當年都係3萬。」。

同時有網民認為，即使事主家庭環境屬中產以上，開出38.8萬已是高於平均，「38萬已經好誇張」、「正常18萬8都叫好夠」。點擊查看其他網民回應：

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責任編輯：王明芳