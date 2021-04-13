【疫苗氣泡】陳肇始指研向不宜打針者提供證明　黃家和相信僱主會理性

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，「疫苗氣泡」 措施由政府內部敲定，會再吸納的專家意見。（經濟日報資料圖片）

港府昨日（13日）制定「疫苗氣泡」基礎，食肆﹑酒吧等餐飲及表列處所在指定條件下，包括所有員工完成疫苗接種﹑顧客一定要用「安心出行」等，可獲放寬防疫限制。政府指理解有市民不宜接種疫苗，會研究向他們提供證明，未來一周亦會與業界商討執行細節，不希望僱主及僱員出現對立；餐飲業則認為僱主會理性，冀有方法處理未能打針員工的安排。

食物及衞生局局長陳肇始今日（13日）出席電台節目時表示，「疫苗氣泡」 措施由政府內部敲定，為業界放寬營業限制提供誘因，當局不會干預業界如何處理不接種疫苗員工的做法，但亦不希望僱主與員工出現對立，或出現勞資矛盾，令僱主解僱不打針的員工，強調如果有人因為身體或健康問題未能接種疫苗，政府會設法讓他們取得證明。

被問及政府推出「疫苗氣泡」前，有否諮詢業界意見，陳肇始指，當局一直有聽取業界意見，政府會再吸納的專家意見，如果業界認為執行新措施有困難，現有4人一枱營業至晚上10時的安排仍會繼續。

香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，食肆員工不會因不願接種疫苗而被解僱，但政府在推出措施前未有與業界商討，關注若有員工因為身體問題等特殊因素，未能接種疫苗，政府會如何安排。

黃家和稱，現時部分顧客光顧時，會以「紙仔」填寫個人資料代替，但食肆無從法控制顧客提供的資料是否準確，因此，業界曾向政府提出強制顧客使用「安心出行」，所以相信食肆要求所有顧客使用「安心出行」程式是無問題。

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記者：陳曉瑩