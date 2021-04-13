【行山打卡】港女搭的士直上山頂扮行山　男友無奈：真係汗都冇出過滴

▲ 港女搭的士直上山頂扮行山，男友無奈：「真係汗都冇出過滴」。

疫情下，不少港人假期時都會到郊外行山，近日一名港男在網上發文，指向來甚少運動的女友突然提出去行山，於是他就為對方準備水、外套等行山裝備。未料當日女友提出直接搭的士「攻頂」，抵達後就不停拍照打卡，不久人流開始變多，女友便要下山，原路搭的士離開，令事主相當無奈，「真係汗都冇出過滴」。

一名男網民上周四（8日）在「香港討論區」發文，指早前復活節長假期時，平日少做運動的女友心血來潮提出想去行山，他欣然答應，並為對方準備外套、得力素、數瓶水等行山裝備。女友事前傳送了路線圖，又相約他屆時在地鐵站會合。

我聽過好多人都係地鐵站出發，行到去起點當熱身，之後先正式上山，我以為佢都係咁...

直至行山當天，女友穿著運動內衣、瑜珈褲現身，身上僅帶了一個「袋仔」，當時事主還沾沾自喜以為自己做好準備，未料女友突然走到的士站，上車後向的士司機表示「直上山頂」，事主頓時啞口無言。下車後，兩人僅步行約半小時便到達目的地，女友隨即興奮地叫事主為她拍照。

佢喺度不停擺Pose（甫士），行半個鐘，影相都影咗10幾分鐘...

當女友「影飽影夠」後，人流開始變多，女友表示要落山，兩人沿原路折返，步行至原本的落車位置時，女友隨即召的士離開。

事主補充，女友從Instagram上看到有人分享行山的照片，便想去該處拍照「打卡」，但又不願徒步上山，於是便搭的士上山，拍幾張照片就下山，事後更在社交平台上分享打卡照。

真係汗都冇出過滴...之後見佢IG出個乜「假日上山行下，流下汗，好滿足」之類之類...

貼文引起網民熱議，不少人對事主深表同情，又認為現時不少人行山只為打卡「呃Like」。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣