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【等一個擁抱】李璧琦唱主題曲勾童年回憶　為父母離異爭執感觸爆喊

娛樂 12:21 2021/04/13

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李璧琦拍攝其中一場痛哭。

李璧琦（Becky）在新戲《等一個擁抱》中與龔柯允（Karen）飾演兩姊妹，兩人童年時被戲中父親陳友拋棄，長大後大家姐Becky既要照顧患上腦退化症的陳友，又要到馬來西亞勸妹妹Karen回港原諒父親，不少戲份都相當椎心。

其中一場Karen與陳友吵架吵得面紅耳赤，令在門外的Becky非常難過，相似的情景更勾起她埋藏多時的童年單親家庭不愉快回憶，看回演出忍不住觸動落淚！

Becky透露當日拍攝場口，正是自己主唱的主題曲《記憶的碎片》出現的情節，因此當日邊拍攝邊播歌，令一家人非常入戲，而家人吵鬧情景，曾經發生在Becky的童年身上。

跟陳友一同看play back。

Becky說：「童年時父親離開屋企，相隔好多年後父母因為要討論一些事而再見面，當時我已經長大成人，當晚我準備踏入家門時，聽到父母鬧交好大聲，畫面、當時我離開屋企，不由自主地喊，直到近年有機會諮詢專業人士，原來童年時恐懼一直無處理，所以一聽到差唔多聲音、加上企在門外面，潛意識有好多感覺衝出枇來，控制不到，所以這場口對我好真實！」

與龔柯允（Karen）飾演兩姊妹。

雖然拍戲勾起傷心往事，但今次Becky與Karen、友哥合作拍戲非常開心，Becky大讚妹妹Karen十分直率，與角色性格相似，相處得好自然。

Karen指與Becky、友哥都是音樂人，因此在拍攝空檔時會一齊討論音樂，Karen說：「有時拍攝空檔友哥會給音樂片我們看，友哥講起某隻歌就會起beat，我們一齊唱，間中一齊jam歌，大家多了默契！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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