【食物過敏】誤食一口花生餅致嚴重過敏休克　模特兒腦受損癱瘓8年獲賠2.3億港元

▲ 美國一名女模特兒2013年不慎吃下含花生醬的蝴蝶餅後，出現嚴重過敏休克致癱瘓8年。

食物過敏可致嚴重後果，美國一名女模特兒在2013年一場活動中，不慎吃下含花生醬的蝴蝶餅後，出現嚴重過敏休克。女模家屬追究救護員所備藥物不足，導致她左腦受損，8年來都癱瘓在床無法言語，故入稟索償，近日獲法院判獲賠償金2,950萬美元（約2.3億港元）。

▲ Giacalone在8年前因食物敏感致左腦受損，癱瘓在床。（圖片來源：Chantel Giacalone Facebook）

綜合外國媒體報道，當時27歲的美國女模特兒兼演員Chantel Giacalone在2013年2月出席了拉斯維加斯一場時裝騷，期間朋友給了她一杯乳酪，上面放有一小塊含花生醬的蝴蝶餅。

Giacalone吃下一口後，隨後出現呼吸困難、面色發黑、手指嚴重發脹等過敏症狀，被即時送往在活動現場提供救護服務的「西部醫療救護車」（Medic West Ambulance）進行急救。

而Giacalone最終因腦部缺氧數分鐘致全身癱瘓，喪失活動能力，需靠導管進食，日常只能以眼神交流。她的家屬向涉事西部醫療救護車索償合共6,000萬美元（4.6億港元）的醫藥費和心理創傷賠償。

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代表Giacalone的律師Christian Morris指控救護人員疏忽，未有按照內華達州對治療嚴重過敏反應的規定，向她注射靜脈腎上腺素，而僅是注射了肌肉注射型腎上腺素。

西部醫療救護車否認有違規行為，並指Giacalone對花生特別敏感，即使急救也無法避免腦部受損。

法庭歷時3周聆訊後，最終裁定Giacalone一方勝訴，判處西部醫療救護車必須賠償2,950萬美元。Giacalone父親稱，日後希望用這筆錢令女兒能得到更好照顧，也表示會將部分金額捐給其他腦損傷患者。

食物過敏嚴重可致休克死亡

據本港食物安全中心的資料，食物敏感是指正常無害的食物進入身體後，身體的免疫系統把食物中的一些物質當成入侵的病原，繼而產生抗體及引發免疫反應。

較常見引起幼兒食物敏感的食物包括：牛奶、蛋、魚、甲殼類海產、果仁、花生、小麥、黃豆及某些食物添加劑。食物過敏必須經過病歷、臨床檢查、敏原測試及確定食物引起過敏症狀後才能確認。

香港過敏協會顧問、兒科專科醫生莊俊賢就曾指出，食物過敏患者一旦接觸敏感食物，可引致出疹、面部及舌部腫張、呼吸困難、頭暈和血壓降低。若情況嚴重，更可導致過敏性休克，甚至死亡。

食物過敏急救錦囊

據香港中文大學醫院食物過敏急救錦囊指出，過敏反應的程度分輕微及嚴重兩類，通常發生於接觸食物後幾分鐘至兩個小時內。除了記住過敏反應的徵狀，還需知道以下3大錦囊：

立刻去就近的診所 / 醫院求醫，因為過敏反應由輕微發展至嚴重可以快至幾分鐘之內。

如果過敏反應輕微而醫生已經處方了口服抗組織胺的藥隨身，要立刻食！食藥後盡快求醫。

如果出現嚴重過敏反應而醫生已經處方了針劑的腎上腺素Epinephrine，要馬上使用，並報警召喚救護車。

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責任編輯：羅嘉欣