【盜版電子試題】海關檢逾5.9萬個盜版電子小學試題檔　5人被捕包括補習老師

▲ 海關檢逾5.9萬個盜版電子小學試題檔。

不少家長為了讓子女成績更好，會讓他們在課餘時間做補充練習。海關早前接獲舉報，指有賣家在社交平台開設專頁，售賣盜版電子小學試題，故於上周四（8日）展開執法行動，檢獲超過5.9萬個懷疑盜版電子小學試題庫檔案，為有紀錄以來數量最多，其售價由100至600元不等，拘捕5人。

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版權及商標調查（行動）課監督黃蕙荃指出，海關於早前接獲版權持有人舉報，指有人利用網上平台出售懷疑盜版電子小學試題庫。人員隨後鎖定多個網上賣家的社交平台專頁進行調查，更喬裝顧客進行網上試買，並於4月8日採法行動。

海關當日突擊搜查4個分別位於西營盤、沙田、粉嶺和將軍澳的住宅單位，以及一間位於西營盤的補習社，檢出5部電腦、4部平版電腦、一批外置記憶體、7部手提電話，以及一批懷疑盜版補習教材。初步點算後，發現有逾59,000個懷疑盜版電子試題庫的檔案，檔案的數量是有記錄以來破獲的最大宗同類型案件。行動中，海關人員共拘捕1男4女，年齡介乎39至55歲，報稱補習老師， 家庭主婦及無業。案件仍在調查中所有被捕人士現正保釋候查。

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢指出，本港現時約有逾10間出版社會製作教科書供應予全港五百多間小學的學生使用，另為學校提供教師專用書，以及相關電子試題庫作教學用途，包括模擬試題以及建議答案讓學校老師專用，惟不會發售或公開發布。

他指出，今次檢獲的懷疑盜版電子試題庫主要涉及4個小學科目，包括中文、英文、數學及常識，就某一個出版社每一個科目大約會預備約1萬條問題及相關答案作參考。網上賣家會在社交平台開設專頁，聲稱會有一系列呈分試測驗考試必備的模擬試題練習可供購買，利用家長望子成龍，希望子女可以考獲優異成績的心態，以及推銷用語例如「把握時間要追成績」、「求學不是求分數是自欺欺人」等類似字眼作網上招徠。另有賣家加入社交平台的家長群組，透過群組間閑談對話中推銷盜版電子試題庫。

至於交收方面，賣家一般會以私訊方式與有興趣的家長聯絡，並提供指定銀行戶口或電子帳戶讓家長付款，再透過私訊或電郵提供附有盜版電子試題庫的超連結讓家長下載，售價方面主要由個別賣家定價，價錢由$100至$600不等。人員在其中一名被捕人士的電腦中，初步發現有超過逾5萬個懷疑盜版試題庫的電子檔案，涉及多間出版社。

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記者：郭詩詩、黃傑偉