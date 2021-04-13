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房協乙明邨「組裝合成」長者屋　下半年開展上蓋工程

社會 12:37 2021/04/13

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圖中白色帶彩的大廈，是房協乙明邨首個「組裝合成」長者屋項目，已命名為松悅樓。（房協設計圖片）

香港房屋協會與其士建築，今日（13日）就沙田乙明邨長者房屋項目「松悦樓」，舉行上蓋工程合約簽署儀式。項目位於乙明邨明耀樓低座側，將以鋼結構「組裝合成」建築法興建一幢10層高的大樓，提供64個長者友善出租單位。

工程項目亦包括長者康樂中心、有蓋行人通道及升降機，以及於邨內重置原有的羽毛球場等。項目於去年已完成拆卸工地上的行人天橋，現正進行地基工程，預計上蓋工程將於今年下半年展開。

今次上蓋工程合約總值約8,800萬元，每個長者單位由兩個預製組件裝嵌而成，單位內部面積約21平方米，屬開放式設計並加入多項「居家安老」元素，例如於坐廁旁及沐浴間設置扶手、防滑浴椅，廚櫃及電掣位的高度均適合長者使用等。

房協行政總裁陳欽勉表示，採用「組裝合成」建築法是房協的新嘗試，可減少現場施工，有助提升質量控制、工地安全及縮短工期，並減低對附近居民的影響。

其士集團主席兼董事總經理郭海生表示，很高興參與是次房協首個「組裝合成」項目，即以結合混合式組裝合成建築法，及機電裝備合成法，這亦是其士業務發展的一個里程碑。

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責任編輯：吳卓峰

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