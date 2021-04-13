【兩蚊搭車】羅致光指擴展優惠細節將於6月公布　目標2022年首季實施

▲ 羅致光指「兩蚊搭車」優惠優惠細節將於6月公布，目標明年首季實施。（經濟日報資料圖片）

港府將2元乘車優惠合資格年齡由65歲降至60歲，60萬名60至64歲人士必須申請和使用個人八達通卡，才可享用優惠。勞工及福利局局長羅致光指，擴展優惠細節將於今年6月公布，目標明年首季實施，料60萬人受惠。

羅致光在立法會一個委員會上表示，當局預計差不多到明年年中，本港有近60萬名60至64歲的人士，故會發放60萬張個人八達通，有關安排不能在短時間可完成，預料兩個月後會有更具體的申請時間表。

他指，有關計劃目前仍在調校系統，包括八達通系統測試以及公共交通營運者系統，及後才可開始申請個人八達通，計劃亦涉及擴至其他公共交通工具，包括紅色小巴及街渡等，需要修訂法例，當局稍後會向立法會提交相關法案，屆時會交代生效日期。

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記者：陳曉瑩