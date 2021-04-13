【職安真漢子】不想讀書被爸爸送到地盤打工4日　15歲兒搬磚擔水泥累極有感︰讀書好

▲ 內地一名15歲少年不想讀書，被工人爸爸送去地盤打工4日，明白讀書是很幸福。

爸媽都希望孩子努力讀書，取得將來踏入社會的「入場券」。內地一名15歲少年討厭讀書，爸爸未有責罵孩子，而是用心良苦帶孩子到地盤體驗打工，兒子打工4日非常攰，他才體會到讀書有多好。爸爸希望兒子有學歷可以有更多選擇，不要像他捱苦。

初中學業壓力不想讀書

綜合內地傳媒報道，浙江杭州一名15歲少年升上初中後，無法承受學業壓力，成績持續下滑，甚至產生厭學傾向。其爸爸是職安真漢子，平時在臨安地盤返工，爸爸沒有發怒責備兒子，而是讓兒子體驗打工辛酸，讓他去經歷及自行選擇。爸爸代為向兒子的學校老師請了數天假，在8日（上周四），帶兒子到地盤做散工，負責搬磚、鏟沙、擔水泥等，兒子捱了4天。

兒子工作了4天，爸爸拍攝了跟兒子對話的短片，有關影片在網絡廣傳。從影片所見，背景是泥沙土堆，一名身穿背心、手拿鏟子、戴上勞工手套的少年，坐在地上休息的他喘著氣，臉上及衣服都沾有泥土，非常疲累。

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父送兒地盤打工4日

爸爸上前問兒子「累不累呀？」，兒子喘著大氣回說「累」，爸爸再問他「讀書好還是幹活好」，兒子不假思索地回應「讀書好，讀書好」。父親隨即語重心長地教仔：

你不讀書的話，以後就很可能一輩子幹這種活；如果你讀書的話，有學歷你就有選擇工作的權利！

兒子明白爸爸的用心良苦，之後都會好好讀書。經過是次地盤工人體驗後，爸爸發現兒子變得懂事。

希望兒子珍惜讀書

爸爸之後接受當地傳媒訪問道出自己經歷，小時候沒有聽父親的話，未有好好讀書，長大後選擇的工種很少，自覺十分吃虧，他不想兒子重蹈自己覆轍，希望兒子珍惜讀書。

因為沒文化，在我身上吃過的虧、吃過的苦，我不想讓我的兒子再經歷一遍。所以在他這個年齡，學習才是最重要的。

網民大讚爸爸教得好

該名爸爸的做法獲得很多網民大讚，認為嘮叨去叫孩子努力讀書，不如來一次震撼式的教育，孩子才能有所領悟。更多網民的留言如下︰

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責任編輯：王明芳