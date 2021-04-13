【港大研究】港大發現調節細胞互動能減少術後肝纖維化　或有助降低患肝硬化、肝癌風險

▲ 港大發現調節細胞互動能減少術後肝纖維化。(港大提供)

港大醫學院今（13日）發表研究指，發現一種調節肝纖維化疾病發生與發展的新調節因子﹐讓研究人員進一步了解肝纖維化形成的新機制，有助日後為患有肝臟纖維化的病人研發有效的藥物治療。

肝纖維化是慢性肝病的晚期症狀，可發展為肝硬化，甚或導致肝癌。儘管人類和動物研究均顯示肝纖維化是有機會逆轉的，惟目前尚無獲美國食品藥物管理局批准使用的藥物，可用於治療此疾病。

由藥理及藥劑學系助理教授何麗莊領導的研究團隊，利用剔除脂肪細胞型脂肪酸結合蛋白（A-FABP）基因的小鼠及野生型同胞小鼠進行研究。研究人員對這些小鼠進行膽管結紮手術，以模擬人類因膽汁淤積而出現的肝纖維化。在另一項實驗中，接受同樣手術的野生型小鼠，則獲施以基因選擇性抑制劑以作治療。研究結果顯示，該基因缺失和相關抑制劑，均能改善手術引致的肝纖維化情況。

體外實驗研究進一步顯示，A-FABP水平的提升則令肝纖維化情況加劇。基於上述發現，A-FABP被界定為治療肝纖維化的新靶點。

研究團隊首次證實了A-FABP可以透過調節肝臟細胞間的相互作用，而成為誘發肝纖維化及其惡化的關鍵調節因子。是項發現亦將A-FABP界定為肝纖維化的新型治療靶點。綜合過往的研究成果，是次研究發現進一步闡明A-FABP在整個肝臟疾病發展中的致病作用，並加強了針對A-FABP以作治療肝臟疾病方法的潛力。

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記者：陳麗娜