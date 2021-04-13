【求子心切】40歲妻人工受孕10次失敗　港男憂無後拒領養不排除「包二奶」

▲ 有40歲人妻人工受孕10次失敗，其丈夫憂無後不排除「包二奶」。

有人認為一個家庭有孩子才叫圓滿，也有人為了傳宗接代的傳統觀念而生兒育女。近日一名男網民於社交媒體分享，40歲的妻子人工受孕10次均告失敗，至今未能懷孕。他指不會領養也不能離婚，言談間透露不排除「包二奶」。

憂無後不抗拒「包二奶」

該名男網民上周二（6日）於「香港討論區」以「40歲老婆都生唔出點算？」為題發文，表示自己30歲結婚，現在將近40歲仍未為人父。他指夫妻檢查過都沒有問題，而妻子已做人工受孕（IUI）及試管嬰兒（IVF） 10次，估計已花了20萬元以上，可是依然無法成孕。

他強調「唔要領養又離唔到婚」，問網民如果妻子已年屆40歲，仍未能生育該怎麼辦，又指出︰

無後好大鑊喎！

網民斥︰藉口想搵小三

有網民笑言提議他「包二奶」、「唔得就換人」，他似乎不拒抗，更連番留言「我都想」、「有方法同門路嗎」、「啲女人唔會做二奶」等。有留言稱女人35歲已屬高齡產婦，40歲生不出好正常，他直言自己「唔好彩」。

對於男網民不排除「包二奶」，有人批評他「似搵藉口包二奶」、「根本你搵緊藉口想搵小三」、「你老婆跟著你呢種人真係慘」。有網民起底指出，男網民之前的帖文不停問代孕、離婚、一夫多妻等事宜，替他的妻子不值，奉勸「你放生你老婆同佢分開」。點擊看更多網民意見︰

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此外，有網民建議他找代母，或認真考慮領養，有感最緊要夫妻關係好，「只要感情好，生唔生都差唔多啦，養兒防老係過去式了」、「生仔係天意，沒有就兩公婆自己開心過」，更提醒他好好珍惜妻子，不能懷孕也不是她想的。

婦產科專科醫生解構雪卵及人工受孕

婦產科專科醫生陳億仕指出，很多在職夫婦工作繁忙，有時太累而失去做愛意慾，惟有透過人工受孕這條捷徑。他曾接觸個案，有太太自行用針筒將老公的精液注射入陰道，希望不用行房，又可達到懷孕目的。該名太太最後當然不能成功懷孕，及後諮詢醫生的意見，再由醫生安排合適程序。究竟女人40歲是否很難生育？雪卵及人工受孕過程會否感痛楚？即睇醫生解說【下一頁】

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責任編輯：王明芳