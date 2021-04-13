【上訴駁回】涉輕鐵站破壞收費機判囚4周　兩青年上訴駁回即時服刑

▲ 兩人早前就定罪及判刑提出上訴，今被駁回。（資料圖片）

兩名青年涉於前年9月在屯門輕鐵青松站內破壞1部八達通收費機，兩人經審訊後被裁定刑事毁壞罪成，被判囚4周。兩人早前就定罪及判刑提出上訴，今被駁回，法官指原審裁判官透過環境證供確認兩人是犯案者並無出錯，而對於只為發洩一己不滿便肆意破壞公共設施的人亦不應姑息。

涉案上訴人建築機械維修員吳兆軒（23歲）及兼職售貨員霍啟峰（24歲）的上訴被駁回，需即時返回獄中繼續服刑。

法官於判詞中指出，本案依賴環境證供以作證明兩名上訴人就是2019年9月8日犯案的人士，由於案件不涉辨認證供，因此法官認為裁判官未有運用Turnbull指引的做法並無不妥，裁判官只需考慮控方是否已提出足夠及可靠的環境證據即可。

而法官觀乎本案的閉路電視片段等證據後，指出犯案人士在離開青松站後，便逃往兆軒苑方向，當時是凌晨2時多，街上行人稀少，如此匆忙走進兆軒苑的人，衣著外型又跟在青松站犯案的人如此相似，裁判官推論兩者是同一批人並無不妥。

法官又認為兩名上訴人在同一時間於兆軒苑保安室外被捕，兩人身上穿著或藏有的衣物亦與犯案者相同，因此無可抗拒的推論是，兩人犯案後分別走進兆軒苑逃避警方追捕，再匯合其他人一同離開，這絕非巧合。法官因此同意裁判官的裁決，認為兩人就是當晚其中兩名犯案人士。

至於判刑方面，法官指兩人雖然在感化官面前表達悔意，以獲得正面的報告，但卻就定罪提出上訴，反映他們並不具任何歉意和悔意。而且裁判官認為兩人是有預謀犯案，實際上，港鐵公司與當時社會上發生的政治事件根本扯不上任何關係，兩人卻肆意盲目地破壞港鐵設施，目的僅是發洩對社會現狀的不滿，但卻對使用輕鐵的市民造成諸多不便，更導致港鐵損失。

法官認為兩人選擇港鐵作為犯案對象，很大程度是因為港鐵沒有多大抵禦能力，對於只為發洩一己不滿，便肆意破壞公共設施的人，不應姑息。法官因此認為原有判刑沒有問題，故亦駁回上訴。

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記者：楊詠渝