【尋妻記】 麥雅緻童年樣曝光母女如餅印　張頴康另類《尋人記》放閃：她令我找回希望

▲ 麥雅緻的童年模樣跟女兒如同餅印。

近日TVB播映的節目《尋人記》口碑不俗，不但為大眾尋獲不少「新聞人物」外，既然激發起大眾「尋人」的樂趣。近日有網民尋獲麥雅緻30年前亮相港台節目的片段，而老公張頴康於社交平台開心分享，只見童年時麥雅緻的樣子跟一對子女如餅印，一樣趣緻可愛。

張頴康近日於Facebook分享一片段，當中他寫道：「最近，很多人在尋人！而我，卻正在尋妻！ 好鍾意呢條片，因為我見到小豆同小花生喺裡面（同我老婆根本就係一個樣) #HAHA之家 」

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▲ 小學時期的麥雅緻。（影片截圖）

網民剪輯麥雅緻童年片段

原來有網民於昔日港台節目尋獲童年時的麥雅緻，網民有心思地把片段重新剪輯，而當時麥雅緻仍是小學生一名，片中老師說著同學們明白吸煙的壞處，當問及有何補充時，麥雅緻即舉手答：「食煙會有肺癌呀！」。

接著是張頴康於《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「飛躍進步男藝員」獎的片段，席間感謝太太麥雅緻支持他追逐演員夢，台下的麥雅緻送上飛吻，最後網民將今昔照片拼在一起，配上一句「100%match」。

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現年38歲張頴康跟39歲麥雅緻於12年結婚，麥雅緻於2014年5月誕下女兒張雅喬，乳名則為「小豆」，及至2017年10月17日再添一子張迅橋，乳名為「小花生」，組成四口幸福之家，二人不時於社交平台分享家庭日常。

母女樣子如餅印

張頴康的一對子女分別7歲及3歲半，一對子女跟麥雅緻十分像樣，女兒「小豆」的雙眼及神情很似媽咪，

張頴康跟麥雅緻拍拖近6年才結婚，阿康對太太可逆是一見鍾情，某日在電視城走廊巧遇上，第一眼即被麥雅緻的美貌吸引。

張頴康曾接受TOPick訪問，他謂拍拖未夠一個月已認定對方，當年喜愛流連夜店的張頴康，某次飲醉酒傷人而被控告，當時他想有錢便可找法律援助。張頴康說：「認識Angie之後我將事件告訴她，她說不可以留案底，無論如何都要幫我處理件事，之後她更幫我搵律師，最後事件解決了，我亦沒有留案底。」

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阿康續說：「那時候會覺得為何有那麼好的女生，那麼為人著想呢？所以真的不可以放她走，坦白說以前的我很臭脾氣，嗌交咪嗌交，你要走就走，跟Angie嗌交時我就死狗般說；『對不起，是我不對』。明白到這個女人對我好重要，沒可能再遇上一個那麼好的人。」

4歲時阿康遭母親離棄，父親亦在他10歲時另娶內地太太，父母離異確令他對婚姻沒信心，不過麥雅緻令他重燃希望人生。

他坦誠道：「我原本是一個充滿負能量及悲觀的人，是她令我尋回希望，包括對組織家庭的希望，我會想怎會搵到人跟我結婚呢？我又不是特別好樣，又不是有家底，但她完成沒介意過。」

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