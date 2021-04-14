【非常醫生】九巴後人雷兆輝醫生：出身富家有責任扶助弱勢　妙手仁心義助基層腎病人20年

▲ 身為九巴雷氏家族的後人雷兆輝醫生說，全個家族大約213位成員，暫時只有他及姨甥做醫生。（黃建輝攝）

落筆寫已退休的雷兆輝醫生，真有點難度，因他擁有太多的身份：前醫院管理局及中文大學醫學院員工、香港腎臟基金會主席、國際腎臟基金會聯會主席等，應從何談起呢？

思前想後下，還是決定簡單直接的介紹：雷兆輝醫生於拔萃男書院畢業，秉承母校的精神：To serve and to lead，便是要幫助有需要的人，所以立志做醫生。

雷兆輝行醫的四十多年生涯中，一半時間任香港腎臟基金會主席，更一直服務至今，義助一群與死神擦身而過的末期腎衰竭病人，讓他們可以重新過正常生活。雷醫生無私的奉獻，絕對是一位仁醫。

▲ 雷兆輝醫生在英國的大學讀醫科，於1977年畢業。（被訪者提供）

出身名門（九巴創辦人之一雷亮的後人）的雷兆輝醫生，直言自己並非商業人，從沒有想過從商，反而自小就有一顆俠義的助人之心。「我覺得自己的出身較其他人幸運，機會亦較多，所以有責任幫助其他有需要的人以及弱勢社群，做醫生便可以達成我的願望。」

於拔萃中學就讀，雷醫生於1968年到英國讀中學及大學醫科，1977年畢業後，在當地醫院工作11年，於1988年返回香港，先任職中大醫學院內科部講師，其後曾任威爾斯親王醫院腎科顧問醫生及內科部主管、新界東醫院聯網的資訊科技和風險管理及質素保證服務總監、以及醫院管理局質素及安全顧問醫生。

▲ 雷兆輝醫生在公立醫院工作期間及退休後，均有不少私人醫院及機構邀請加盟，但卻被他一一拒絕，因雷醫生說留在公營醫院內，可以服務更多人，令更多病人受惠。（黃建輝攝）

18年前調查醫護染沙士原因

2003年沙士，雷醫生當時在威爾斯親王醫院工作，當疫症爆發之初，更臨危受命負責了解威院醫護相繼感染沙士的原因。「我永不會忘記3月11日，因那天我在醫院當值，該晚想跟同事出外食晚飯之際，忽然被同事截停，因醫院有多位醫護人員身體不適，我便立即返病房看X光片，我發現很多同事的肺都花了，情況很不尋常，於是便尋找原因。」

其後發現是受一位住在8A病房的病人感染，即沙士的首位病患者。「當年一間病房住很多病人，很易把病毒傳開。當時與同事察覺病房的空氣流動是一大問題，抽氣扇出風位竟設在中央護士處，這也是引致有不少醫護人員染病的原因之一。」

於是雷醫生便開始與同事推出一些應變對策，包括怎樣保護醫護人員，如穿保護衣及帶N95口罩。「坦白講，我讀醫時都未見過N95口罩，更不知如何使用。當時做醫生的總覺得穿住件醫生袍，便會百毒不侵的，但沙士後我們開始學懂保護自己。」

後來，雷醫生發現有些病房助理陸續受感染，原來是大小便有機會傳染，於是教大家如廁後要蓋廁所板。「其實香港有了18年前處理沙士的經驗，所以今次新冠肺炎下，醫護的感染率很低，預防做得很好。」

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香港政府可以做得更好

今次面對新疫情，雖然雷醫生已經退休，但仍不時向醫護界提供專業意見。「其實比起外國，香港今次的抗疫是做得不錯，但當然可以做得更好。」

雷醫生提議大家可以使用一種快速測試，很快便知道結果。「其實自己可以在家中撩鼻樣本，大約20分鐘便有結果，有事便即時自我隔離及通知衞生署，相比起現在要在中心或醫院的測試更快。以我所知，英國會為全民提供在家測試套裝。」

雷醫生更分享一個「貼身」的例子。「早前出現健身室群組，我世侄女的健身教練是群組的密切接觸者，隨後她覺得發燒及頭痛，怕自己中招，及感染了自己年邁的父母，我給她一盒快速測試盒，她自行測試後是陰性，個心即時定了，隨後在檢疫中心測試，同樣是陰性，其實快速測試的好處是快，準繩率亦甚高。」

醫生與腎病病人感情細水長流

雷兆輝醫生是一位著名的香港腎臟科醫生，原來當初他選腎科，是跟一個「情」字有關。「其實做醫生是要走一條很漫長的路，要實習又要考試，真的很辛苦。當年我在英國做醫生，起初兩至三年，醫生可以到不同科工作，從中了解自己的真正興趣。」

▲ 雷兆輝醫生在2012年退休，同事及病人組織在船上為他舉辦告別宴，除了大家共聚一堂外，還為病人互助組織聯盟籌款，十分有意義。（被訪者提供）

當時他接觸腎科時，覺得這科很另類，醫生跟病人有着很微妙的關係。「若果不幸患有腎病，病人是需要醫生一生一世的，直至死去，故此腎科醫生跟病人的感情是細水長流的。」

雷醫生的最長「年資」病人，他說很多都長達二十、三十年。「有些病人我是睇住他們長大，見證拍拖，然後結婚，再做爸爸或媽媽，像跟他們一起成長。」

不過雷醫生直言有時面對一些腎衰竭的病人，心情也會很難過。「每次當告知病人要做腎臟透析時，他們的反應都是一臉恐懼、擔憂及失望，病人還會問：『我還可以生存嗎？』其實這個病對他們來說，是一個很大的挑戰，心理、精神及經濟上都會有負擔。所以做腎科醫生除了治病外，還要醫病人及家屬的心。」

談到眾多病人中，令雷醫生最深刻是一位媽媽病友。「當時有位來自內地、三十幾歲的媽媽患有腎衰竭，她有一個兩歲的小朋友，但老公又患有癌病，生活原本已足襟見肘，現在處境更嚴峻。我安撫這位媽媽不用擔心，香港不會出現無錢無得醫的情況，令她安心接受治療。但後來她的老公過身，她連殮葬費也沒有，於是我們一班醫護人員便夾錢給她，讓她為丈夫辦喪事。」

他又曾遇過一個腎衰竭的伯伯，堅拒洗腎，原因更讓他很痛心。「伯伯不願意洗，因為不想花光兒子的積蓄，因如醫他的話，孫仔就沒有錢了，所以寧可犧牲自己，我聽到後很傷心。」

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加入香港腎臟基金會

看見種種不幸的事，雷醫生便在1989年加入香港腎臟基金會，更於2001年起便擔任主席至今，已足足20年。該會宗旨是為腎病患者提供適切的治療及支援、教育市民認識腎臟疾病，以及推動器官捐贈活動等。「由於末期腎病患者必須進行透析，對患者及家庭構成重大負擔，我們會為病人提供財政支持，所以我要經常周圍籌款，我時常笑自己的工作是到處邀請他人做善事。」

兩年前，雷醫生就引入「共融互助計劃」。「有些病人有一點經濟能力，我們未必會免費借出洗肚機，會讓他們自行租機，只需付上兩年錢後，隨後便可以免費用，當病人用完後可以交還給基金會，我們可租給另一位病友。而之前病人的供款，可以買更多的機，這樣便可以自己幫自己，不用經常攤大手板叫人家捐錢。」

雷醫生還修讀哈佛醫學院舉辦的健康烹飪班，希望設計一些適合腎病病人的健康菜式。「我想做醫生廚師，為他們煮飯仔及製作食譜，我要話俾病人知，雖然有腎病是要戒口，但都可以吃到美味的菜式。」最近雷醫生更接任國際腎臟基金會聯會主席，在全球推廣腎臟健康及治療。

▲ 兆輝醫生退休前工作十分忙碌，經常陪伴不到兩個兒子，現在退休後有時間照顧13個月大的孫女，弄孫為樂。（被訪者提供）

退休後仍忙個不停

2012年，60歲的雷兆輝醫生離開醫管局退休，但他說自己性格是坐不停，故此退休後除了繼續服務香港腎臟基金會外，亦曾任香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院臨床專業顧問。現時他是該學院兼任教授，亦是香港中文大學賽馬會老年學研究所兼任教授。

雷醫生憑著過往的健康護理風險、質量和患者關係的工作經驗，更設計培訓醫護人員的課程，如何避免及處理病人的投訴。「課程涉及談判及調解，這是很專業的技巧。其實在醫護及病人關係上，最重要是互相理解，尋找雙贏的方案——簡單8個字可解釋：『有傾有講，有商有量』，事情便自然解決得到。」

雷醫生說不少上這課程的醫護人員，都覺得十分受用。「有個女同事同我講，調解技巧不只用於醫護人員及病人的關係上，還可以用在自己家庭上，更曾用這方法來『招呼』家人，更說十分有效。」

記者：招美寶