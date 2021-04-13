【食不安心】芒果佈滿黑線似生「腳毛」　網民：係咪芒果核啲鬍鬚【附果欄達人解說】

▲ 有網民發現佈滿黑線的芒果

芒果也會生「腳毛」？近日有網民發文表示，剝開芒果皮後，驚見果肉佈滿一條條黑線，大呼恐怖。帖文引起熱議，不少人指這些黑線酷似腳毛，另有人問是否芒果核的鬍鬚。到底為何會出現黑線？果欄「游炎記」負責人琪琪曾受訪解釋原因，並表示不建議食用這些芒果。

▲ 一名網民剝開芒果皮後，發現果肉佈滿一條條黑線（圖片來源：facebook群組「今晚煮乜好」）

該名網民在facebook群組「今晚煮乜好」上載相片表示，自己還是頭一次看見芒果變成這模樣，「第一次搣開芒果皮有好多黑色線」，遂發文詢問網友這是甚麼東西，直言感到恐怖。帖文一出，不少網友留言表示嘔心。

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果欄負責人：不建議食用

果欄「游炎記」負責人琪琪早前接受TOPick訪問時表示，芒果有黑線的情況較奇怪亦很少見，但沒甚麼大不了。她估計，可能芒果較老，所以生出類似根狀物體，即是與平日在芒果核所見的根一樣，不排除也有機會是變壞，不建議食用。她續指，若芒果肉質硬身、沒破爛，相信購買時外表並無異常，看不問題出來，要待切開後才發現問題。另外她表示，黑線應是本來種植時就已出現。

註冊中醫陳家信曾受訪表示，芒果屬於偏溫熱的水果，若進食過多，脾腎未能正常化濕排濕，積於體內的話，此時濕可從熱化作「濕熱」。濕熱容易引致腹痛、泄瀉、帶下病、腰痛、水腫、風癩、尿道炎等問題。

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責任編輯：羅嘉欣