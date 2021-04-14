【星爸理財】計劃送女兒中四赴英國升學　鄧一君分享儲300萬教育基金理財法

童星出身的鄧一君如今已成為爸爸，女兒更已經12歲升讀中學。今集《湊得輕鬆啲》邀請到鄧一君分享做爸爸的心路歷程，以及計劃送女兒赴英國升學的理財貼士。

從童星到爸爸，鄧一君表示，自己未做爸爸前吊兒郎當，成為爸爸後改變甚大，性格穩重且成熟事業心變重，尤其情緒管理EQ，他坦言以前沒有耐性而且容易發憫憎，但女兒的出現磨練到他的耐性。

談到與女兒的相處，鄧一君表示，太太當全職主婦無微不至照顧家庭，現在任職保險行業的他，無論工作多忙都會抽時間與女兒聊天，他形容自己與女兒的關係亦師亦友，女兒也經常跟他分享少女心事。

女兒如今已升讀中學，鄧一君坦言，自己計劃送女兒到英國升學，他更透露自己小時候也曾經想過到外國讀書，只是因為拍劇而沒有機會，最令他意想不到的是，女兒主動向他提及想到英國留學，但他不捨得女兒中一便去英國，雙方最後達成共識，中四時到英國升學。

為了籌備英國升學事宜，鄧一君也聽了不少講座，他首選會揀英國寄宿學校，每年的學費約30至40萬港幣，

起碼都要讀四年，中四中五中六中七讀埋A-Level加埋3年嘅大學，我諗都需要二百零萬港元，within 300萬內好穩陣！

300萬不是小數目，但鄧一君有自己的理財方法。他指，從女兒出世開始已經每個月去儲錢，並且要選擇一個自己認為舒服的預算，慢慢做教育儲蓄將雪球滾大。

他分析，有些人可能會直接楚錢賺取利息，但要達標就要儲很多錢才足夠；有些人則過於進取選擇高風險的投資工具，牛市時收益的確好，但投資有風險，不是經常處於牛市狀態，他自己的做法是「進可攻退可守」，將教育基金分成兩個部分，一部分是穩健儲蓄，另一部分是承受適當的風險去換取較高回報。

除教育基金外，他建議爸媽還要做好風險管理，如果有預算，可以為子女購買醫療保險或危疾保險，畢竟小朋友都有機會生病入院，但醫療費用卻是很大支出，如果有醫療保險則可以將風險轉嫁給保險公司，不需要影響家庭財政支出，而且保險年紀越小開始投資越好。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

責任編輯：鄺嫻

