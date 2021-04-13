【認罪判囚】涉向警察宿舍擲汽油彈六旬漢囚42個月　官籲被告化戾氣為祥和

▲ 偵緝督察陳安蓓（中）表示歡迎法庭判決。（林欣樂攝）

六旬漢涉於去年將3枚汽油彈扔進上水已婚警察宿舍內，1輛私家車被損毀，六旬漢逃離現場及後被警員制服，遭搜出腐液及鋤頭，早前承認有意圖而縱火等共3項控罪，今（13日）於區域法院被判監42個月。法官判刑時指，無論被告對警方多麼不滿，向警員及家人報仇只會產生更多罪惡，勸籲被告化戾氣為祥和。

被告黃錦全（63歲）早前承認1項有意圖而縱火罪、1項管有腐蝕性液體和1項管有適合作非法用途的工具罪。

控罪指他於2020年3月23日在上水已婚警察宿舍外縱火損毀一名高級警員的私家車、管有鹽酸以及一把鋤頭。

法官今判刑時指，案發時警察宿舍內的警員可能已熟睡，警覺性低，被告行為會帶來更高風險；警員宿舍亦必然住有警員家人及子女，被告行為令他們惶惶不可終日，對無辜的人帶來精神壓力。

法官續指，被告綑綁鐵閘，雖然解釋為阻礙警員追捕，但無可否認會增加居民逃離現場的風險；被汽油彈擊中的私家車一旦失火爆炸，人身傷害風險更高。

法官指出，被告行為是對法治的直接衝擊，無論被告對警方多麼不滿，向警員及及家人報仇只會產生更多罪惡，自食其果，不值一試，並勸籲被告「化戾氣為祥和，才可享心中平安」。

法官考慮到求情及減刑因素後，就3罪共判監禁42個月，賠償5,000元維修費予車主。

法官最後提及同意辯方求情時指，被告會以「過來人」身分勸勉年青人珍惜好年華。法官指被告已還押13個月，若獄中行為良好，扣減後服刑約15個月應可出獄，寄語被告珍惜。

偵緝督察陳安蓓於判刑後在庭外表示歡迎法庭判決，並指刑期具阻嚇性。

案情指，案發當日約凌晨時分有警員在案發一帶進行反縱火巡邏，一名警員在吉祥街花園埋伏，發現被告踏單車前往警察宿舍方向，而且行為鬼祟，警員遂一直監視被告。

被告到達宿舍後，用鐵線將閘門綑綁著，再在門口點火及將3枚已經點燃的汽油彈扔入宿舍內，其中兩枚汽油彈爆開，一輛私家車被損毀，地面亦著火。被告又在西閘外放火，再向單車徑逃去。

宿舍內1名警員嘗試追出及截停被告，但因閘門被綑綁而需要強行打開閘門，另一名接獲通知的警員到達西閘外，追截逃向單車徑的被告，並成功制服。警員於被告褲袋搜出打火機及含甲苯的膠樽，並在被告的單車搜出載有「通渠水」的膠樽和一把鋤頭。

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記者：林欣樂