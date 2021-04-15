【第二人生】棄20年星途轉跑道成保險業高層　鄧一君為養家奮鬥︰女兒令我成熟

▲ 鄧一君毅然放棄20年星途轉行做保險，事業一直扶搖直上，令妻女感到安心。

養大一個小朋友真的需要400萬？家長要應付小朋友在教育、衣食住行等長遠開支，必須及早計劃理財，童星出身的鄧一君，十多年前為了成家立室，並希望在工作上有安全感，毅然退出娛樂圈轉行做保險，成為認可財務策劃師，現能養起妻女之餘，更為12歲的女兒舖好讀書路。

現年44歲的鄧一君自9歲起演出港台教育電視，成為一代童星，其後參演多齣電影及電視劇，其中在《記得…香蕉成熟時》的「香蕉仔」一角最為人熟悉，更成為鄧一君的代名詞。

從影20年後的2005年，鄧一君覺得無甚突破，得不到滿足感，且當時渴望迎娶現任太太，他認為組織家庭要有幾個基本元素，包括穩定收入及工作安全感，即不要太易被裁員或被淘汰。

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單靠演戲收入難成家立室

可是單靠演戲的收入，不足以成家立室，加上父母開始年紀大，鄧一君希望有能力讓父母安享晚年，故他認為是時候作出改變，但性格問題是他轉工的絆腳石。

我不喜歡打工，性格也不適合打工。我不喜歡說話、不主動找人、害怕被銷售，我是一個行入舖頭見有售貨員走近就馬上走開的那種人；我面皮好薄、不喜歡求人、不懂氹人開心，為人又冷漠又串，其實我做甚麼行業也不適合，肯定個個老闆都不喜歡我。

▲ 鄧一君是女兒心目中的冠軍爸爸。（湯炳強攝）

太太支持轉行 不斷進修惡補

鄧一君不斷數自己的缺點，其實他亦有很多優點，為人顧家、孝順、堅持自己的信念，起初家人反對他轉行做保險，直指其性格不適合，惟獨太太力排眾議，尊重他的決定。

他經朋友介紹入行，當時抱著一試的心態去做，怎料一做十幾年，期間更不斷增值自己，進修成工商管理碩士。時至今日，鄧一君在保險界已躍升至高級分行經理，並考取CFP認可財務策劃師專業資格，全香港僅得3、4千人擁有，家人漸由反對轉為大力支持。

我不易受人影響，最重要知道自己想要甚麼，縱然我性格不適合，但我發覺這些都不是成功的要素，只要努力去做，總有一日會得到人認同，託賴我做了十多年都幾成功。

▲ 鄧一君囡囡遺傳了爸爸一雙大眼。（受訪者提供相片）

餅印女兒鍛練爸爸EQ

與鄧一君像餅印的獨女鄧頌情（Kristen）轉眼間已12歲大，一君爸爸笑言在女兒出生後，自己從一個吊兒郎當的青少年，變成一位成熟穩重的爸爸，而最大轉變就是EQ情緒管理方面。

以前我容易發脾氣，現在或許被小朋友鍛練到有耐性，事業心又重了，上班動力也增強了很多。

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鄧一君坦言從沒打算生多個，認為生一個的好處是可將資源全放在一孩身上，亦不會有很多矛盾、衝突和比較，讓家庭簡單一點。他感謝太太當起全職媽媽，無微不至地照顧一家三口。他形容自己在女兒心目中像亦師亦友，陪女兒傾心事之餘，同時教她人生哲理。

▲ 鄧一君當年為了成家立室及讓父母安享晚年，決定轉換事業跑道以照顧家人。（湯炳強攝）

計劃英國升學預算花300萬

Kristen今學年升讀中一，鄧一君計劃待女兒讀完中三後，便送往英國升學。他坦言，自己兒時曾想過去外國讀書，結果當然事與願違，當年他身為童星要拍戲，錯失了機會，故早就打算讓女兒選擇是否願意到海外升學。沒料到，女兒早幾年已有此想法，還快爸爸一步提出。

女兒想去英國，因她有很多同學已赴英國留學，受朋輩影響的她也十分喜愛英國的文化與風土人情。我十分贊成，但身為爸爸難免會捨不得女兒。

鄧一君已做定資料搜集，聽了不少講座，他們將會選擇寄宿學校，學費平均一年約30萬至40萬港元。由中四至中七讀完A-Level高考課程共4年，加上3年大學，他預算200萬至300萬港元較穩妥。

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儲教育基金應分2部分

300萬元不是小數目，鄧一君表示其竅門是及早開始。第一，要先理解300萬是多年的總和；第二，家長不必真金白銀儲蓄300萬，可運用時間力量去投資以獲得回報，把一個雪球越滾越大。自女兒出世開始，鄧一君已經每月儲錢，「最重要是盡早開始設置一個合適的預算。」

他採取進可攻退可守的做法，將女兒的教育基金分成2部分，一部分是保證一定有筆錢，另一部分就放入要承受適當風險的投資計劃，以換取較高回報。到將來讀書需花錢時，遇上「牛市」就錦上添花，遇上「熊市」則可先用保證部分，投資部分繼續等待，這就會相得益彰。

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記者︰林綺玲

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