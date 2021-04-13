【出軌下場】黎振燁《愛美麗狂想曲》演渣男夠傳神　曾背妻偷食朱智賢星途盡毀【有片】

▲ 黎振燁戲內戲外都「偷食」。

TVB劇集《愛美麗狂想曲》的最新劇情講到李小勇（陳瀅飾）與男友王林（黎振燁飾）面臨感情危機，而唐仁（蕭正楠飾）更發現王林不斷出軌，於是大罵對方性變態，又勸李小勇（陳瀅飾）與王林分手，不過用情太深的小勇卻不理忠告。

現實中，黎振燁卻因曾背妻出軌偷食朱智賢，可說真是人生如戲。

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▲ 黎振燁在劇中演一名一腳踏多船的渣男。（截圖）

黎振燁演渣男入型入格

《愛美麗狂想曲》內，黎振燁與陳瀅合演情侶，昨晚劇情講唐仁在酒吧遇見王林與另一女子鬼混，於是唐仁為小勇出氣把垃圾倒在一對狗男女身上。

之後，他更大罵王林性變態，只要一不開心便會偷食出軌，但對方依舊理直氣壯覺得自己沒有問題，並踢爆唐仁只是因喜歡小勇而心有不甘。

黎振燁扮演渣男一角入型入格，對出軌毫無悔意，眼神一流。而此角色也恰巧呼應他於去年中被揭與女星朱智賢在車中「偷食蛋糕」一事，被指背當時已懷孕的妻子出軌，因而令他一直建立的好丈夫形象盡毀。

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偷食毀前途

本來TVB有意捧外型不俗的黎振燁上位，可是被爆偷食後，黎振燁與朱智賢形象即時大插水。當時為挽形象，朱智賢與謝東閔正式公開戀情，二人並在TVB電視城舉行記者會解釋及道歉，至於黎振燁就未獲TVB安排為事件解畫。

黎振燁的太太當時正懷有身孕，他的太太就表示因BB即將出生及念在多年感情故選擇原諒。不過之後，黎振燁與朱智賢被雙雙送入「雪櫃」，持續多月解凍無望。

▲ 黎振燁去年被爆背妻偷食。

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朱智賢獲放生

此後，黎振燁都被拍到陪伴太太進出產檢，做一個好爸爸迎接BB來臨。不過，他在工作上就暫未有任何復出跡象，解凍無望，而他有份參演而未推出的劇集只餘下《食腦喪B》及《唐人街》，估計之後黎振燁難再在TVB出現。

其實一直有指TVB為保朱智賢放棄黎振燁的星途。雖然一直有傳讓朱智賢亮相《東張西望》復出試水溫，但至《愛美麗狂想曲》才正式復出幕前，她亦積極拍攝不同的YouTube片，少提「偷食蛋糕」一事，專注事業發展。

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