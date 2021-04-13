【狠母棄嬰】22歲年輕媽媽未婚懷孕廁所產子　疑誕下死胎家人不知情當垃圾丟掉

▲ 台灣一名24歲女子2年前在家中廁所誕下嬰兒，其後認為是死胎，放入垃圾袋後著家人丟掉。

如果孕婦臨盆在即但趕不及去醫院，在家分娩後應帶同嬰兒前往醫院檢查。在台灣，一名年輕女子意外懷孕，但因家教甚嚴所以一直沒有告訴家人，最終在廁所秘密誕下孩子。不過她發現嬰兒出生後沒有反應，故認為是「死貽」，將其放入垃圾袋後著家人丟掉。

廁所秘密產子後胎兒無反應

綜合台灣傳媒報道，在高雄市一名24歲吳姓女子，2年前發現自己懷孕後，因為擔心未婚產子會被家人責罵，所以一直隱瞞並且沒有進行產檢。直至前年10月，吳女開始出現陣痛，最終在家中廁所誕下孩子。

不過吳女發現胎兒動也不動，不但沒有立即求醫，更認為是「死胎」，直接將嬰兒裝入黑色垃圾袋，再放到廁所的垃圾桶旁。吳女在分娩後下體流血不止，被家人發現後送往醫院求醫。她擔心被家人發現秘密產子一事，便跟父母訛稱垃圾袋內是嘔吐物，著他們幫忙棄掉。

裝著棄嬰的垃圾袋被送到焚化爐

不知情的父母從醫院回到家中後，將垃圾袋與其他家居垃圾一併丟掉，再由垃圾車收集後，被送到焚化爐銷毀。吳女誕子一事最終由醫院揭發，因醫護人員替她檢查後發現出血是分娩所致，但嬰兒卻不知所縱，最後報警求助。吳女在當地警方盤問下才承認棄嬰。

經過警方的調查後，由於嬰兒已被送往焚化爐焚化，最後以遺棄屍體罪起訴吳女。至於她的父母卻因證據不足，而沒有被起訴。

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責任編輯：王明芳