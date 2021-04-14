【畢業即失業】兒子高級文憑畢業呻難搵工無業1年　港媽心酸：成個人冇晒自信心

▲ 一名港媽日前在網上發文，指兒子高級文憑畢業後一直找不到工作，失去自信心。

本港失業率持續高企，政府上月公布去年12月至今年2月的失業率，達到7.2%，為2004年以來高位。一名港媽日前在網上討論區「親子王國」發文，指兒子畢業1年多，卻一直找不到工作，因而失去自信。

該名港媽在文中指出，兒子是位高級文憑畢業生，由上年畢業到現在，都找不到工作，失業1年多。港媽起初以為是兒子要求高，但和他傾談之後發現，現時市道差，難找到工作。眼見兒子因此失去自信，港媽感心酸，

呢年幾佢成日覺得自己好差，冇晒自信心，見佢咁我都好心酸。

網民：做兼職儲經驗

對於港媽兒子的經歷，不少網民表示同情，指現時經濟不好，「好少請無經驗的後生仔」、「唔好唔開心，大環境問題，非純粹個人因素」、「朋友個仔上年科大畢業，都係啱啱返第一份工」。

有網民建議樓主兒子找兼職工作，「都可以學下待人接物，同避免有空窗期」、「咩都做住先，邊做邊搵自己理想嘅工作」；亦有網民建議樓主兒子繼續進修，待經濟環境好一點才找工作。

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責任編輯：王明芳