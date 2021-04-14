【美妝保養】CHARLOTTE TILBURY推全新超模「眉」妝系列　3步秘訣打造完美自然眉型

▲ CHARLOTTE TILBURY全新超模「眉」妝系列SUPERMODEL BROWS。(圖片由CHARLOTTE TILBURY提供)

星級化妝師及塑眉專家CHARLOTTE TILBURY推出全新SUPERMODEL BROWS超模「眉」妝系列，當中的FILL、FEATHER、FIX產品讓大家輕鬆打造完美自然眉型。

CHARLOTTE的三步塑眉秘訣：

第一步FILL描眉：模仿自然眉毛的精細眉筆以描畫基本眉型及輪廓

第二步FEATHER豐眉：具防水配方的細緻筆芯為雙眉填補色彩，打造豐滿眉形

第三步FIX塑眉：以透明定形眉膠為雙眉全日持久定形

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FILL描眉

全新！BROW CHEAT.三合一細頭眉筆

細緻勾畫、自然豐盈、立體塑形的精細塑眉工具，適合眉毛幼細稀疏或參差不齊者使用，可模仿自然眉毛， 為雙眉塑形及確立輪廓。

BROW LIFT™三合一眉筆

全新配方的精細塑眉工具，適合幼細毛髮或分佈稀疏、形狀模糊的眉毛。而全新純淨的筆芯顏色更能即時打造豐盈雙眉。

FEATHER豐眉

LEGENDARY BROWS™極細刷頭染眉膏

這款超精密的極細眉刷適合毛髮稀疏、褪色或缺乏形狀或粗眉人士，讓眉毛能長達10小時不脫妝，保持平服、加強濃密度及立體感。

FIX定型

全新！BROW FIX™ 透明定形眉膠

這款24小時持久的透明定形眉膠，最適合眉毛褪色或缺乏形狀，參差不齊或過粗的人士，持久定型配方可使雙眉全日固定在最自然的形狀。

Supermodel Brows超模塑眉系列詳情：

BROW CHEAT™三合一尖頭眉筆：港幣260元正

BROW FIX™ 透明定形豐眉膏：港幣215元正

Brow Refills眉筆補充裝（Brow Cheat™三合一尖頭眉筆及Brow Lift™三合一眉筆）：港幣151元正

全新設計BROW LIFT™三合一眉筆：港幣260元正

LEGENDARY BROWS™染眉膏：港幣215元正

發售地點：即日起於CharlotteTilbury.com、K11 Musea、新城市廣場Charlotte Tilbury魔法美妝世界、中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛美妍專櫃發售。

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責任編輯：張懿慧