【英女皇回信】上外國網課畫肖像向女皇送祝福　港7歲女童獲英女皇驚喜回信

▲ 7歲香港女童Noelle上外國繪畫網課有難忘的經歷，畫班老師收集世界各地學生所畫的英女皇肖像送給女皇，竟獲得英女皇回信，十分驚喜。

從事教育及慈善企業公關的屈家妍（Marina），最愛為7歲的女兒Noelle搜羅不同類型的課外活動，早前疫情期間在家上網課，也順道報讀英美等地的網上興趣班，當中曾跟老師學畫英國女皇伊莉莎白二世肖像，老師早前收集世界各地共84幅畫作，在聖誕假期前送給女皇，並在當地時間上周五收到Her Majesty透過Lady-in-Waiting（私人秘書）的回信，非常驚喜，老師亦代表小朋友們向女皇及其家人送上誠摯慰問。

▲ 老師收集世界各地共84名學生的畫作。（受訪者提供）

Noelle現時於國際學校就讀二年級，早在去年4月，Marina便鼓勵她自拍片段，在聯合國教科文組織（UNESCO）的網頁分享停課不停學的感受，今年再接勵，其片段同樣獲UNESCO再度分享。

▲ 上周五收到 Her Majesty 透過 Lady-in-Waiting 的回信。 （受訪者提供）

現正修讀教育博士課程的Marina，以往一直有為Noelle搜羅世界各地的興趣課程。她稱，網上學習無邊界，你想得出、想不出的都有得學，最大賣點是英美等地的網課都很便宜，單次課程只需數美元，課時約半小時至45分鐘，連續數節也是十多二十美元不等。

但大部分都是單次付費，你覺得導師教得好才繼續。

▲ Noelle和她的作品。（受訪者提供）

要是鍾情藝術，Marina稱可選英國的Art Enthusiasts London，是一個專教藝術的真人網上課堂，老師均是倫敦的藝術工作者或教授，每課個半小時只需4磅半，家人也可一起參與，課堂上畫不完也沒問題，課堂完結後老師會給學員發送影片，可在7日內無限次觀看step by step的片段，在家自行繼續練習。

Noelle那次選了Royal Portrait，除了學畫畫技巧，課堂開始的15分鐘，老師還準備了資料圖片簡介歷史。碰巧當天沒有其他學員上課，更變成了一對一的指導。

網上平台推介

Marina會與女兒一同搜尋課程，看她對那些項目有興趣，先讓她自行選擇，再參考網站老師的簡介及其他家長評語。「甚至會先了解一下公司的背景或作一點新聞搜尋，始終自己未能親身接觸當地的機構，了解多點較安心。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她推介美國的真人網課學習平台Outschool，對象為3至18歲的小朋友及青少年。平台提供的課程非常全面，學術的有英語Phonics、串字、數學乘數表、圖形等，要學習語言可選西班牙、韓語、普通話，還有不同的興趣小組，比如魔術、唱遊、畫畫、Forensic Science（法醫學），甚至歷史科如 World War I&II等等。

Noelle喜歡老師教她演講、Public Speaking，還試過跟曾在《Lion King》飾演Scar的美國百老匯歌手學唱聖誕歌，跟身處意大利龐比城的考古學家看古迹等等。

Marina 指，網課一般由不同科目的老師在網站上貼出可提供的課程、時間及費用。用戶按自己時間、喜好，逐次報名及付費。但家長要注意，由於時差關係，上課時間很多都在早上或晚上。

記者：李越樺