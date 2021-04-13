【校長專欄】學生問既然在家上課為何要回校 校長：學校不能被取代

▲ 校長認為，學校不能被取代。

面對過去一年新型冠狀病毒病的疫情，我們的日常生活起了很大變化，「在家學習」和「在家工作」成了「新常態」。原以為2020年9月下旬的全面復課，可以讓同學們重拾校園生活的樂趣，怎料，第四波疫情一發不可收拾，同學們又再次在家進行線上學習。

經歷這回兩個多月在家上課，一位高年級學生的媽媽致電給我，希望我能幫她解答「仔仔」的問題。「仔仔」成績良好，在線上學習表現不俗，不論是跟同學進行線上討論、網上搜集資料、呈交功課等，也井井有條，頭頭是道。有一天，「仔仔」問媽媽：「現在我在家上課，既省去舟車勞頓，又可增加休息和玩樂的時間，為何還要回學校上課呢？」媽媽認為「仔仔」的想法有其道理，頓時未及回應。

的確，在這資訊科技時代，只需在網絡上輸入一個「關鍵字」，便能輕易獲取海量的知識，可以說是甚麼都能搜尋得到；在網絡上也很容易結識到「朋友」，大家足不出戶已可以無所不談。

然而，「在家上課」真的能取代「學校」嗎？

學校是學習的場所，是幼童邁向群體生活的里程碑。我告訴這位家長，我們要讓孩子明白，在學校裏除了學習知識，學習正確的價值觀、跟別人相處和溝通，也是十分重要的。我們可與孩子討論和思考，在家上課可以獲取知識，但當中有沒有局限呢？例如：在家學習可以跟同學於線上討論和聊天，卻不能在小息時跟同學一起玩耍，亦難以認識不同班級的同學；在家上課可以明白到科學理論，卻不能跟同學一起動手做實驗。

在家學習需要電腦器材和上網設備，對於未能完全掌握電腦應用技巧的年幼同學來說，家長便需從旁協助，然而並非每個家長都能熟練地使用電子產品，而對於雙職家長來說，也並非每個家庭都可以跟年幼子女一起進行線上課堂。

這場疫情，讓大家上了一課寶貴的課堂。不論老師、家長和學生，都體會到往日的校園生活並非理所當然。疫情讓面授課堂暫停，但大家並未因此而停下腳步，反而一直學習透過線上課堂獲取知識、學習注意個人衞生，同心抗疫。

這場疫情，讓同學們珍惜在學校裏一起渡過群體生活，跟老師和同學互動交流、跟別人相處、欣賞和包容他人、守規守禮、互相幫助、尊師重道等。這些正確價值觀的培育，正是學校不能被取代的原因。

我非常期待能再次在校園跟各位同學相聚，一同享受校園群體生活的樂趣。

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