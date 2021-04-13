【虐殺女童】5歲女童被虐殺陪審團裁定父親繼母謀殺罪成　繼外婆2項虐兒罪成

▲ 5歲女童被虐殺案，陪審團裁定父親繼母謀殺罪成，繼外婆2項虐兒罪成。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死，案件經過約25天審訊，由3男4女組成的7人陪審團自昨天早上約11時半起退庭商議約11小時後，一致及以6對1裁定父親及繼母謀殺罪成；繼外婆則被裁定2項殘暴對待兒童罪名成立，3名被告聞判後表現冷靜。

被裁定兩項虐兒罪名成立的繼外婆事後傷心，寧願報警「等佢兩個坐幾個月受教訓」，詳情即看：【下一頁】



審訊期間控方案情指，涉案5歲女童Z及當時8歲的兄長X是涉案父親與前妻的子女，兩人離婚後，兩兄妹本來由祖母照顧。後來父親與涉案繼母再婚，並於2017年8月10日帶同兩兄妹，及繼母與前夫所生的女兒7歲女兒Y，一同搬離祖母寓所，遷往與涉案繼外婆同住。



控方指自從一家人搬離祖母家之後，兩兄妹的生活從此改變，猶如活在地獄。兩兄妹於涉案5個月期間，不斷遭父親及繼母虐打，亦曾多次遭父母飢餓長達3、4天，即使在嚴寒天氣下，兩兄妹亦只准共用一個睡袋睡在客廳等。而事發前一天，Z仍遭父母跟她玩「飛高高」和「扮超人」兩個遊戲，玩「飛高高」期間，繼母更指示父親將Z的頭部撞上天花，及後法醫為Z驗屍時，亦發現Z的頭部有新近傷勢。



控方指夫婦二人為掩飾虐兒一事，不斷為兩兄妹向校方請假，以免兩兄妹傷勢被發現，兩人其後更以Z無法跟上學習進度為由，為Z辦理退學。而兩兄妹就讀的學校，亦分別有老師和社工於事發前已多次發現兩兄妹身上有傷勢，並曾作出紀錄及提醒父母勿再體罰小朋友。



審訊期間，控辯雙方亦分別披露大量夫婦二人之間的微信對話。控方指出對話紀錄反映繼母十分痛恨兩兄妹，包括繼母曾以非常下流的字眼形容兩兄妹，又揚言要把Z殺了等。而紀錄亦反映父親一直配合繼母虐打兩兄妹，並多次以「打得好」之類的說話慫恿妻子虐待子女。



控方又指同住的繼外婆亦曾以藤條虐打兩兄妹，並對女兒及女婿虐待兩兄妹的行為視若無睹。



涉案父親及繼母均先後出庭自辯，父親自辯時承認，他曾以藤條及拖鞋虐打兩兄妹，但Z身上的大範圍潰瘍傷口，則是由Z自行撕掉傷口上的結焦所造成。父親又解釋他之所以於微信中不斷鼓勵妻子虐打子女，只是為了安撫對方。



繼母自辯時則強調自己用心愛錫兩兄妹，而微信中的說話只是一時氣憤的情緒表達，她從未想過殺了Z。她亦承認曾以藤條和拖鞋虐打Z，甚至是飢餓Z，但強調只是為了教好兩兄妹。繼母又傳召精神科醫生作供，以證她於案發期間，因照顧小朋友的壓力以致抑鬱症復發，她亦因此判斷力出現問題。



繼外婆於審訊期間則未有出庭自辯，其代表大律師指出，繼外婆於案發期間經常早出晚歸，甚少目睹女兒和女婿虐打兩兄妹，而她亦曾出手阻止兩夫婦虐待兩兄妹。繼外婆又否認曾以藤條打小朋友，極其量只曾以手掌拍打兩兄妹的手板。



涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，控罪指兩人於2018年1月6日在香港，謀殺5歲女童Z。兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，兩人於開審前已承認2項殘暴對待兒童罪。



而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪，控罪指她於2017年8月10日至2018年1月6日期間，在寓所內，身為滿16歲而對1名不足16歲的兒童，即Z及其兄長X負有管養及照顧責任的人，故意虐待及忽略兩人，其方式相當可能導致他受不到不必要的苦楚或健康損害。

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記者：楊詠渝