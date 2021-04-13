【瀕危物種】觀鳥會調查指黑臉琵鷺全球數量創新高　本港后海灣數量反跌6.9%　反映發展后海灣濕破壞濕地生態系統

被列為「瀕危」物種的黑臉琵鷺，部份於香港和深圳之間后海灣過冬。不過，有機構調查發現，近年於后海灣棲息的黑臉琵鷺數目顯著下降。香港觀鳥會於今(13日)公布2021年黑臉琵鷺全球同步普查，發現今年全球黑臉琵鷺數量，達有紀錄以來最高，達5,222隻，較去年上升7.4%。然而於香港后海灣棲息的黑臉琵鷺數量有下跌趨勢，今年錄得數量為336隻，比去年跌6.9%，在過去7年間的跌幅更達15%。香港觀鳥會認為，數字反映本港后海灣的濕地環境質素下降，使黑臉琵鷺減少來港棲息。

香港觀鳥會自1994年起每年進行《黑臉琵鷺全球同步普查》，今年調查於1月15至17日完成，覆蓋全球超過120個地點，包括香港和深圳之間的后海灣、日本、台灣及越南等。結果顯示，全球黑臉琵鷺數量達5,222隻，較去年上升7.4%，即增加了358隻；當中在台灣過冬的數量更達3,132隻，佔全球最多，比率達60%，相比去年上升12.5%。

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香港觀鳥會高級研究經理余日東表示，全球黑臉琵鷺數量再創新高，於日本、越南的數量均破紀錄，可見跨地域保育成效，但在香港黑臉琵鷺的棲息地正面臨發展威脅，數字反映后海灣的濕地環境質素下降，使黑臉琵鷺不選擇來港棲息。余續指，過去數年，政府及發展商相繼提出發展后海灣濕地及其緩衝區，破壞后海灣濕地生態系統的完整性。

會方促請政府為「濕地緩衝區」把關，防止發展入侵后海灣濕地，並推動本地塘魚養殖業，確保后海灣濕地的保育工作在生態、經濟及社會方面的可持續性，亦應為后海灣的濕地及魚塘訂立一個長遠及整全的保育政策，包括加強由米埔延伸至下白泥沿岸淺水區及泥灘的保護，以確保每年數以萬計途經香港的候鳥們，包括全球瀕危的黑臉琵鷺，能有一個安全及食物充足的中途補給站及度冬地點。

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記者：洪芷晴