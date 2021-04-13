【選舉制度】林鄭月娥提到完善選舉制度草案涉修訂8條主體條例　立法會選舉將於12月19日舉行

▲ 行政長官林鄭月娥提到，今早行政會議通過將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提交立法會進行首讀審議（陳靜儀攝）

全國人民代表大會於3月11日通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，授權全國人大常務委員會修改《基本法》附件一、二，其中一項基本原則為保障香港居民的選舉權和被選舉權。行政長官林鄭月娥今日（13日）在行會前見記者時提到，政府爭取明日（14日）將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》（草案）提交立法會首讀，屆時公眾將有更清楚了解。

林鄭月娥表示，今早行政會議通過將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提交立法會，並得到立法會主席梁君彥同意，明天在立法會舉行特別會議進行首讀。

她指，整個過程前後使用2星期，她感謝全國人大常委會在附件詳列細節，同時感謝律政司及政制及內地事務局參與及領導團隊，「感謝同事的努苦功高」。她續指，是次法案為近年非常複雜及內容比較多，中文部涉及500多頁，而英文則有600多頁。

她表示，是次法案涉及修訂8條主體條例，5條主體法例包括《行政長官選舉條例》、《立法會條例》、《選舉管理委員會條例》、《區議會條例》及《選舉舞弊及非法行為條例》，另外3條輕微修改的則為《高等法院條例》、《終審法院條例》及《旅遊業條例》；外加修訂24條附屬法例，包括去年因疫情時引入緊急法暫緩選舉的相關條例，將立法會選舉投票日延遲到今年12月19日。

她提到，是次修訂有兩大方面，一為落實經修訂的基本法附件一及附件二，二為近年看到公共選舉有優化空間，所以藉此完善及優化選舉制度包含在綜合草案。她指，本地法律工作包括介定機構，適用於選管會；另針對立法會地區直接選舉而劃分新選區，外加制定提名方法及界別產生辦法。

新修訂包括：立法會組成將會由直選35席、超區5席及功能組別30席，改為直選20席及取消超區，並加入選委會40席，功能組別則將會新增人大政協界，醫委界及衛生界合併，科技、飲食、批發零售、體育演藝文化出版界均改為全團體票。林鄭月娥提到，草案建議參加直選人士須年滿21歲，提名前3年內為通常居港的地方選區登記選民；參加功能組別人士除了須年滿21歲，提名前3年內為通常居港的地方選區登記選民外，亦需要與相關界別為登記選民及有親密聯繫。

提名門檻方面，林鄭月娥提到草案建議參加直選人士須得到100至200人提名，而功能組別則為10至20人，以及五個組別中須獲2至4人提名。就投票方式，立法會直選制度，將會由現時5區及使用比例代表制，新增為10區及轉為雙議席單票制，由得票最多的兩名候選人當選。功能組別則除勞工界選出三人外，其他界別則由每民選民選出一人，得票最多者勝。

草案亦提到，本來五個選區地方直選將會分為10個，林鄭月娥指各自選區涉及60萬至80萬選民，包括：

新界北（北區及元朗西西北部） 新界東北（大埔區及沙田區西部） 新界西北（屯門區及元朗區東南部） 新界東南（西貢區及沙田區東部） 新界西南（葵青區及荃灣區） 九龍東（觀塘區及黃大仙區西北部） 九龍中（九龍城區及黃大仙區西北部） 九龍西（油尖旺區及深水埗區） 香港島東（東區及灣仔區） 香港島西（中西區、南區及離島區）

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記者：曾卓鋒