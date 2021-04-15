【TOPick親子活動】我們這一家親子餅印大賽 - 比賽結果
幼稚園 18:27 2021/04/15
《香港經濟日報》TOPick新聞
我們這一家親子餅印大賽
感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick親子活動】我們這一家親子餅印大賽比賽結果：
恭喜以下得獎餅印親子！得獎者將於4月19或之前收到個別電郵通知領獎安排。
得獎名單
【最具人氣獎】TOP 5
第一名：第187號參加者鄭浩澧小朋友
第二名：第240號參加者Wong Kwan Ting小朋友
第三名：第453號參加者Fung Yuen Ching Willis小朋友
第四名：第284號參加者陳晞榆小朋友
第五名：第38號參加者Memphis Mo小朋友
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+3
+2
【最多SHARE獎】TOP 3
第一名：25號參加者Ashley Cheung小朋友
第二名：324號參加者羅佑丞小朋友
第三名：352號參加者何承熙小朋友
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如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權
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