【ERROR成員】193霸氣回應志偉人氣急升　素來大膽曾當面指花姐暴躁

▲ ERROR成員193大膽直接回應曾志偉言論而人氣急升。

組合ERROR成員193（郭嘉駿）一向敢言，日前就著TVB高層曾志偉對ViuTV的評價作反擊，193不怕得罪娛圈大哥，直指：「J2咩嚟？40幾歲仲後生仔？」網民欣賞他的大膽直率，人氣暴升。其實當年參加《全民造星》加入娛樂圈的他，入行3年以來造就過不少「爆點」，娛樂十足。

事件因為ViuTV與TVB兩台大戰，周日（4月11日）分別以《最後一屆口罩小姐選舉》及《開心大綜藝》對撼，TVB高層曾志偉直指ViuTV與翡翠台不是同類競爭對手，更指對方只得4點收視、節目題材比較偏門，ViuTV應與J2作比較才較合適。

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▲ 193的敢言直率被網民大讚。（instagram圖片）

網上瘋傳193霸氣言論

ERROR成員193在《口罩小姐》總決賽當晚接受媒體訪問時回應曾志偉的言論時，反問甚麼是J2，又諷刺對方有節目喚《後生仔傾吓偈》，但有主持卻40多歲。他更霸氣表示做好自己就可以，因為一向都不太在意電視收視。

193的霸氣言論瞬間在網上瘋傳，平時已經隊員戲稱為「三爺」的他同樣被網民尊稱，因為其直率敢言，ERROR與193的名字再度推上人氣高峰，有指193的instagram追蹤人數一晚增加了一萬人，是總人數的十份之一。

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參加《全民造星》入行

現年31歲的郭嘉駿於2018年參加ViuTV的《全民造星》而入行，雖然在比賽中40強止步，但卻被花姐（黃慧君）留意。

因為郭嘉駿的身高約193cm，故花姐為他改名為「193」。充滿主持綜藝節目潛質的他，被選上與何啟華（阿Dee）、吳保錡和梁業（肥仔）組成「騎呢男子組合」ERROR。

▲ 193擁有模特兒身型。（instagram圖片）

口頭襌：知我咩料啦！

入行前的193任職時裝採購，對於時尚搭配非常有研究和要求，雖然擁有搶眼的身高、模特兒的比例和潮流觸角，但仍難掩他的搞笑、騎呢、主持等等的特質。

正式入行後ERROR在ViuTV有不少主持機會，193在綜藝節目中曾有不少勁爆言行，而他的口頭襌更是：「知我咩料啦！」雖然囂張但搞笑效果十足。

▲ 193的斷手舞。（節目截圖）

斷手表演

193愛打籃球，但亦因這項運動多次韌帶撕裂導致有慣性甩骹的問題，在《全民造星》比賽期間，因為綵排時觸及舊患，出現前所未有的痛楚，於是花費十多萬去做微創手術。

雖然是慘痛經歷，但他帶傷上陣表演成為其經典作，在ERROR歌曲《404》歌詞中亦有提及「193怎斷手」。

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接受小強淋浴挑戰

雖然長得高大，但193非常害怕動物，於是被成員取笑他是「乸型」。在節目《花姐ERROR遊2》中，193為一雪前恥，自告奮勇接受「小強淋浴」，被數千隻曱甴從頭頂倒下，畫面驚人。另外，三名成員站在場外看得目瞪口呆。

入犬鳴隧道探靈

位於日本福岡縣的犬鳴隧道是有名的靈異地方，因為曾一名在附近駕車路過的男子被兩名不良少年騎劫汽車，後來被帶到犬鳴隧道淋上汽油活活燒死。

隧道從此被封上，多年來有不少人到上址探靈後，都被指遇厄運甚至精神失常、一去不回。

193與一名攝影人員爬入隧道探靈，當時更對鏡頭謂：「我一定要落去，不想觀眾看我不起。」期間曾遇到怪異事情，例如有感被阻攔前路、從後被推、見到遠處有光等，193更在隧道內發現疑似案發時的燃料罐。

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串爆花姐

193對著出名火爆的經理人花姐亦絕不收口，於《花姐ERROR遊2》，二人前往動物園為犀牛刷背。

該犀牛名字叫阿花，193借著對「阿花」自言自語希望給說話花姐聽，包括指對方「大隻」、暴躁、是不稱職的經理人等，在旁的花姐亦有掌他的嘴。所以193的敢言，不止於近日回應大前輩曾志偉事件上。

幕前食屎

曾經在節目水經常以「食屎」作賭注的193，在《花姐ERROR遊》的尾段被安排吃「重口味料理」，首先他與隊員吃過「屎味咖哩」。

後來節目組端上「健康料理」，更由著名AV男優清水健親手餵193食用，吃到標眼水的193事後揚言：「人生食過屎，有什麼做不到！」

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同場加映：強尼專訪