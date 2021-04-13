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【選舉制度】香港政制大手術　一文看清修例草案內容

政治 16:13 2021/04/13

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府下午公布完善選舉制度修例草案。（陳靜儀攝）

港府刊憲公布完善選舉制度相關修例草案，明日將於立法會首讀，相關細節如下：

​​​​​選舉委員會

●選舉日期：2021年9月19日舉行

●產生辦法

（1）當然委員；（2）由界別分組內的合資格團體提名產生；（3）由界別分組內的合資格選民經選舉投票產生。

●任期：新一屆選委會將於2021年10月22日組成，任期5年

●引入須宣誓擁護基本法、效忠香港特區的要求，引入違誓處理機制

特首選舉

●選舉日期：2022年3月27日舉行

●候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，5個界別每個界別參與提名的委員不少於 15 人

●選委會以一人一票無記名投票選出行政長官候任人，候任人須獲得選委會全體委員過半數（即超過750名 選委）支持，再由中央人民政府任命

立法會選舉

●選舉日期：2021年12月19日舉行

●選委會界別

所有年滿21歲、在緊接提名前的3年內通常居港的地方選區登記選民(非選委會委員亦可參選)

候選人須獲得不少於10名、不多於20名選委提名，且每個界別提名委員不少於2名、不多於4名，每名選委只可提名1人

投票方式：全票制（每名選委須投票選40人），候選人當中得票最多的40人當選

●功能組別

投票方式：除勞工界選出3人外，其他界別每名選民 選1人，得票最多者勝出

●地區直選

新界5區、九龍3區、港島和離島合共2區，每區2席

投票方式：雙議席單票制 （即每區2席， 每名選民選 一名候選人）

候選人資格審查委員會

●由行政長官委任，成員包括1位主席，2至4位委員，

●只有《基本法》第四十八條第（五）項所指 的主要官員才有資格出任成員

選民登記特別安排

●選舉委員會

當然委員：所有符合資格成爲當然委員的個人，須於7月5日前提交登記表格

由指定合資格團體提名產生：指定團體毋須登記，留待提名期內參與提名選委

參與投票的合資格團體或個人投票人：所有合資格投票人，不論目前是否選民，都必須於7月5日前重新登記

●立法會

功能界別：因界別和選民基礎增減而受影響的選民，須於7月5日前重新登記

地方選區：一般地方選區選民如欲今年投票，必須於5月2日前登記(特別登記限期不適用於一般地方選區選民登記)

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記者：林曉君

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