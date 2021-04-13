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【新冠肺炎】今日新增13宗確診　3宗本地個案包括1宗源頭不明感染

社會 16:33 2021/04/13

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今日新增13宗確診個案。

本港疫情反覆，今日（13日）再錄得源頭不明個案。衞生防護中心公布，今日錄得13宗確診個案，包括10宗輸入個案及3宗本地個案，當中1宗為源頭不明本地感染，其餘2宗均為患者家人；今日另錄得少於5宗初步確診，均為輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會交代。

10宗輸入個案中，患者由印度、巴基斯坦、印尼、日本、菲律賓抵港，當中8人檢出帶「N501Y」變種病毒株，包括4名巴基斯坦經中東抵港人士，4月11日抵港；1名印度經中東抵港人士，4月11日抵港；2名由菲律賓抵港人士，3月31日抵港；1名由日本抵港人士，3月31日抵港。本港至今共有210宗輸入個案檢出帶「N501Y」變種病毒株，當中有79宗是英國的變種病毒株和22是南非變種病毒株。

至於3宗本地個案的患者為家人，最早發病的是一名55歲家庭主婦，住深井麗都花園二座，潛伏期及傳染期均有到荃灣楊屋道街市外的攤檔買菜。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩

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