【大姜的愛】姜濤+Edan+Anson Lo三角戀 姜B奪呂爵安芳心抱得美人歸 娛樂 15:36 2021/04/13 分享： 熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 姜濤拍廣告短片《大姜的愛》。 麥當勞邀MIRROR成員姜濤、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）拍《麥當勞APP X 大姜的愛》，齊譜出一段三角戀曲。 短片中，姜濤為奪得Edan的「芳心」出盡各種招式，誓要擊敗「情敵」Anson，最後更利用新升級的麥當勞App以更快速的方法落單和取餐，成功抱得「美人」Edan。 姜濤笑言：「這次和Edan、Anson合作短片亦非常愉快，同兩位兄弟拍hehe題材的短片，拍攝過程笑料百出。」 ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖 緋聞女友Candy感嘆被玩弄 今日 12:05 【姜B緋聞】姜濤疑IG洩露與YOLO小花拍拖 緋聞女友Candy感嘆被玩弄 【接棒柏豪】姜濤夥拍蔡卓妍拍HPV宣傳片 姜B：對自己及另一半的責任 今日 13:42 【接棒柏豪】姜濤夥拍蔡卓妍拍HPV宣傳片 姜B：對自己及另一半的責任 【開心大綜藝】王祖藍+阮兆祥重返TVB扮高官 大台再抽姜濤水網民反應兩極 12:09 2021/04/12 【開心大綜藝】王祖藍+阮兆祥重返TVB扮高官 大台再抽姜濤水網民反應兩極 組合 Mirror 盧瀚霆 呂爵安 姜濤