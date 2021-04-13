【大姜的愛】姜濤+Edan+Anson Lo三角戀　姜B奪呂爵安芳心抱得美人歸

▲ 姜濤拍廣告短片《大姜的愛》。

麥當勞邀MIRROR成員姜濤、Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）拍《麥當勞APP X 大姜的愛》，齊譜出一段三角戀曲。

短片中，姜濤為奪得Edan的「芳心」出盡各種招式，誓要擊敗「情敵」Anson，最後更利用新升級的麥當勞App以更快速的方法落單和取餐，成功抱得「美人」Edan。

姜濤笑言：「這次和Edan、Anson合作短片亦非常愉快，同兩位兄弟拍hehe題材的短片，拍攝過程笑料百出。」

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