  • 30°C
香港時間 : 2021413日 (週二) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選舉制度】新一屆選舉委員會將於9月19日舉行　5界別共1500人由3大辦法產生

社會 16:24 2021/04/13

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新一屆選舉委員會委員主要涉及3大產生辦法。（陳靜儀攝）

行政會議今日（13日）通過2021年完善選舉制度 （綜合修訂）條例草案，明日（14日）將提交立法會大會首讀。特首林鄭月娥表示，新一屆選舉委員會委員主要涉及3大產生辦法，包括指明職位人士出任當然委員、指定團體提名出任委員，以及透過選舉產生餘下名額的委員。

選舉委員會的組成經修訂後，將由目前4個界別共1,200人增至5個界別1,500人，包括工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界；立法會議員、地區組織代表等界；人大代表、政協委員及全國性團體香港成員代表界，各界佔300人。

有關委員的產生辦法主要涉3大類別，包括由界別分組內的指明職位人士出任當然委員，包括立法會議員、人大港區代表、政協港區委員、大學校長、法定或重要機構負責人等。此外，委員亦可由界別分組內的指定團體提名出任委員，包括宗教界別分組、科技創新界別分組的中國科學院和中國工程院香港院士等。

最後一類是由界別分組內的合資格團體或個人透過選舉產生餘下名額的委員，包括界別分組候選人須獲得該界別分組5個選民的提名，其本人須為地方選區登記選民及該界別 分組選民或與該界別分組有密切聯繫。

投票人為該界別分組的已登記合資格團體或個人 選民。若不屬法例列明的團體，只有取得相應資格後持續運作3年以上的團體方可登記為選民。

新一屆選舉委員會界別分組選舉訂於今年9月19日舉行，10月22日履任，任期5年。所有委員須作出宣誓，符合「擁護《基本法》、效忠特別行政區」法定要求和條件， 並引入處理違反誓言的機制。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【選舉制度】林鄭月娥提到完善選舉制度草案涉修訂8條主體條例　立法會選舉將於12月19日舉行
今日 16:18
【選舉制度】林鄭月娥提到完善選舉制度草案涉修訂8條主體條例　立法會選舉將於12月19日舉行
【選舉制度】香港政制大手術　一文看清修例草案內容
今日 16:13
【選舉制度】香港政制大手術　一文看清修例草案內容
選舉委員會界別分組選舉 選舉 林鄭月娥

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋
13:00 2021/04/08
【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋
【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決
12:52 2021/04/12
【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決