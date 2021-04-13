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【鄭中基演唱會】加推網上直播通行證門票　Ronald：希望全世界都看到

娛樂 15:29 2021/04/13

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熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鄭中基演唱會即將舉行。

鄭中基首個於中環海濱活動空間舉行的演唱會，將於4月23至25日一連3日舉行。今次演唱會是香港首次舉行的「Drive in」 演唱會，車位門票迅速售罄，而鄭中基眼見不少歌迷想感受氣氛，故宣布加開網上直播門票，讓世界各地觀眾都可參予。

因礙於疫情，必須保持社交距離及人數限制，不能滿足到所有歌迷及粉絲，鄭中基因而決定作網上直播。

他指：「很多世界各地fans，特別是東南亞及海外的粉絲都未能親身來港參與，當得知主辦提議跟谷live合作，我都開心，那便可以有更多歌迷一同參與到這個show!」

演唱會期間不少精品發售包括鄭中基新碟。

為務求完美，現場將設置10部攝影機， 多角度將現場畫面直播至全世界，相信網上同步觀看也可完全感受現場震撼氣氛。

而鄭中基亦公布「蘇粉」（演唱會紀念品）名單，除了衫、毛巾、四色手燈外，當中亦有「新曲+精選大碟《玩咗先至瞓》」CD同步登場！

日期：2021年4月23至25日（星期五至日）
時間：4月23日晚上8時正/ 4月24至25日晚上7時30分
地點：中環海濱活動空間
線上直播通行證：$380
*線上直播通行證於4月16日（星期五）00:00 公開發售
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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