【鄭中基演唱會】加推網上直播通行證門票 Ronald：希望全世界都看到
娛樂 15:29 2021/04/13
鄭中基首個於中環海濱活動空間舉行的演唱會，將於4月23至25日一連3日舉行。今次演唱會是香港首次舉行的「Drive in」 演唱會，車位門票迅速售罄，而鄭中基眼見不少歌迷想感受氣氛，故宣布加開網上直播門票，讓世界各地觀眾都可參予。
因礙於疫情，必須保持社交距離及人數限制，不能滿足到所有歌迷及粉絲，鄭中基因而決定作網上直播。
他指：「很多世界各地fans，特別是東南亞及海外的粉絲都未能親身來港參與，當得知主辦提議跟谷live合作，我都開心，那便可以有更多歌迷一同參與到這個show!」
為務求完美，現場將設置10部攝影機， 多角度將現場畫面直播至全世界，相信網上同步觀看也可完全感受現場震撼氣氛。
而鄭中基亦公布「蘇粉」（演唱會紀念品）名單，除了衫、毛巾、四色手燈外，當中亦有「新曲+精選大碟《玩咗先至瞓》」CD同步登場！
日期：2021年4月23至25日（星期五至日）
時間：4月23日晚上8時正/ 4月24至25日晚上7時30分
地點：中環海濱活動空間
線上直播通行證：$380
*線上直播通行證於4月16日（星期五）00:00 公開發售
撰文 : TOPick柴犬出動