【癌症殺手】幽門螺旋菌可致胃炎增患癌風險　醫生解構胃癌不同成因：跟大量食鹽有關

▲ 醫生解構胃癌不同成因。

醃製過的食物如鹹魚，醃肉等都會增加患胃癌的風險。多吃泡菜，也能解釋為何韓國人患胃癌的比率遠較其他國家高。吸煙、飲酒和高脂肪的食物也增風險。反之，新鮮的生果蔬菜含有大量的抗氧化物則能減低患癌的風險。

素食，是可減低不同癌症的簡單而有效的方法。

當然高鹽的食物也能令血壓飆升，增加心臟病及其他癌症的風險。所以還是少吃為妙。如果多在家中煮食的話，便可以自我調節用鹽的份量。食物的調味方法可以考慮使用香料、洋蔥及檸檬汁等以減低用鹽多需要。

幽門螺旋菌是一種能令胃部長期發炎而最終導致胃潰瘍及胃癌的常見傳染病，藥物能夠有效清除這些病菌。所以如果有胃部不適，就應按醫生建議及早進行快速測試。

當然基因也是能導致胃癌的其中一個原因。但是我們不能改變自身的基因，可做的還是小心飲食和及早處理胃部病菌感染以減低患胃癌的風險吧。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「原來胃癌跟大量食鹽有關！」