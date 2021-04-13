  • 30°C
香港時間 : 2021413日 (週二) 17:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【點滴是生命】鄧麗欣揹竹籃行15公里支持慈善活動　顧定軒疫情下更關注水資源問題

娛樂 16:30 2021/04/13

分享：

熱門 尋人記 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

鄧麗欣與顧定軒為「點滴是生命」任活動大使。

點滴是生命昨日（12日）於昂坪市集舉行「點滴揹水 Walk & Run 2021」活動啟動禮，並邀來嘉賓榮譽顧問鄧麗欣（Stephy）及揹水大使顧定軒 （Zeno），二人身體力行，親揹竹籃由昂坪市集出發率先體驗活動路線。

啟動禮期間，鄧麗欣表示早前已親身揹竹籃行山15公里，她表示親身參與慈善活動的機會得來不易，因許多籌款活動上年都因疫情取消，而今年則可以新活動形式繼續支持，更為在電影拍攝開鏡前能參與而感恩。

鄧麗欣與顧定軒為「點滴是生命」任活動大使。（大會提供）

她表示疫情肆虐全球，各國同樣受到影響，而「水」在疫情下顯得尤其重要。我們每日在勤洗手，在保持衛生同時，仍有其他居民連淨水也缺乏，故希望自己能出多一分力。

而熱愛戶外活動的Zeno亦表示十分高興成為揹水大使，希望可呼籲更多朋友一同支持，更期待疫情過後可與Stephy到山區探訪。Zeno表示能生活在香港好幸福，因有源源不絕的乾淨水，但世界卻有好多地方需經歷千辛萬苦才得到一桶水。

他又指藉今次活動，希望能令大家更加關注全球水資源問題，並幫助有需要嘅人。

「點滴是生命」展開全新「點滴揹水 Walk & Run 2021」。（大會提供）

點滴是生命將於5月1日至30日展開全新「點滴揹水 Walk & Run 2021」，並首次於昂坪市集舉行，讓參加者化身爲水特務。活動將由東涌起飛到昂坪點滴村，透過各種任務及行山挑戰展開水特務旅行，讓參加者更瞭解點滴慈善項目背後的意義。

活動希望籌得港幣150萬善款，以在尼泊爾及柬埔寨等偏遠山區建設可持續水項 目設施，並為當地居民提供潔淨食水及衛生教育。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【關注自閉症】常演「稀有型人類」曾陷負面情緒　顧定軒指同理心最重要：大家都是普通人
17:34 2021/03/31
【關注自閉症】常演「稀有型人類」曾陷負面情緒　顧定軒指同理心最重要：大家都是普通人
【藝人義賣】黃翠如李佳芯藝術作品慈善義賣　為支援殘疾人士復康經費籌款【內附連結】
13:39 2021/04/12
【藝人義賣】黃翠如李佳芯藝術作品慈善義賣　為支援殘疾人士復康經費籌款【內附連結】
【總是有愛在隔離】電影主題曲《如果心裏是愛》曝光　眾歌手踴躍參與陣容鼎盛【有片】
12:30 2021/04/12
【總是有愛在隔離】電影主題曲《如果心裏是愛》曝光　眾歌手踴躍參與陣容鼎盛【有片】
鄧麗欣 顧定軒 食水 慈善活動 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
17:34 2021/04/11
【英國王室】菲臘親王4子女受訪向亡父致敬　安妮公主：沒有父親人生將截然不同
【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋
13:00 2021/04/08
【靚太安樂窩】70萬改造荔枝角宇晴軒759呎單位　哈日族年輕夫婦打造簡約和風部屋
【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決
12:52 2021/04/12
【虐殺女童】5歲女童疑被父親繼母謀殺繼外婆虐待　陪審團正退庭商議裁決