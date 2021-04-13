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【疫苗接種】政府開展院舍外展接種安排　外展隊及到診醫生會為院友評估適合打針與否

社會 15:52 2021/04/13

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政府今日開展院舍外展疫苗接種安排。（經濟日報資料圖片）

政府今日（14日）展開院舍外展疫苗接安排，外展隊及到診醫生會陸續到訪首10間參與的安老院舍，為已同意及經評估適合接種疫苗的院友免費接種新冠疫苗。當局總結經驗後，會將安排逐步推展到其餘約1,100間院舍。

外展接種安排的詳情如下：

  • 接種「復必泰」疫苗：由醫院管理局（醫管局）為院舍作接種流程及配套評估，並安排外展疫苗接種團隊（外展團隊）於院舍為同意及適合接種的院友接種
  • 接種科興疫苗：由參與衞生署院舍防疫注射計劃的到診註冊醫生於院舍為同意及適合接種的院友接種

社會福利署（社署）已向參與外展安排的院舍提供流程指引，以協助院舍進行相關準備工作，包括準備院友的病歷、身體狀況等資料予外展團隊或到診註冊醫生，協助其評估院友是否適合接種疫苗。外展團隊／到診註冊醫生會根據衞生防護中心轄下科學委員會的建議作評估，以及因應臨床判斷和院友於接種當日的身體狀況，為參與院舍外展接種安排的院友，評估其是否適合接種疫苗。

社署早前已透過院舍收集院友或其法定監護人自行決定是否參與是次外展安排及接種哪款疫苗的資料，供醫管局及衞生署跟進安排。不擬參與的院友將不會被安排於院舍接種疫苗，但可自行預約及前往社區疫苗接種中心或其他地點接種疫苗。

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記者：陳曉瑩

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