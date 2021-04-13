【源頭不明】深井麗都花園55歲家庭主婦確診曾訪荃灣及到屯門掃墓　2名家屬同染疫【內附行蹤】

▲ 本港再現源頭不明的新冠肺炎確診個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日（13日）新增13宗新冠肺炎確診個案，10宗屬輸入個案，本地病例佔3宗，當中1宗屬源頭不明，涉及一名居深井麗都花園的55歲家庭主婦，曾訪荃灣及屯門多處 ，該患者的2名家人同染疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在本港疫情最新進展記者會上表示，55歲家庭主婦（個案編號：11,604），居於深井麗都花園2座，4月4日開始咳嗽，潛伏期及傳染期均有到荃灣楊屋道街市外的攤檔買菜，3月28日曾與家人及朋友於荃新天地的「天・悠蔬食」用餐，4月3日曾到屯門曾咀靈灰安置所掃墓，其後到屯門時代廣場的「Pastaholic」用膳，亦曾訪商場內的玩具反斗城及UNIQLO逛街。

張竹君指，患病主婦兩名同樣確診的家屬，包括34歲的女士，於中環豐盛創建大厦上班，4月9日起出現鼻部不適，翌日（10日）失去嗅覺，與患病主婦一同往「卓健醫務診所」求醫，檢測後確診。該名女士於尖沙漆咸道南友聯大廈居住，曾於3月底至4月初在深井麗都花園留宿，除與染疫主婦同行掃墓﹑用膳﹑逛街等外，4月4日則與另與8名親友到將軍澳華人永遠墳場掃墓，之後到其中一名親友的家中飲湯，故患者的8名親友須送往檢疫，而約20名一同在中環工作的同事同樣要檢疫。

張竹君說，另一名患病主婦確診的家屬，是一名38歲的男士，在尖沙漆咸道南友聯大廈居住，有時會於牛池灣嘉峰臺2座居住，也曾在深井麗都花園留宿，4月5日不適，10日求醫後確診。他工作地點為長沙灣香港中心29樓，鄰近同事要檢疫，曾與數名同事於長沙灣「最掂燒味」及億利工業中心的「紅米」吃飯。

張竹君稱，深井麗都花園2座﹑尖沙漆咸道南友聯大廈﹑牛池灣嘉峰臺居及長沙灣香港中心29樓，都會納入強制測範圍；曾與患者在相若時間到訪涉事食肆而有掃描「安心出行」的市民，將會收到程式發的感染風險通知。

張竹君續言，今日約有少於5宗初步確診個案，大部分屬輸入個案，暫未有本地源頭不明個案。

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記者：陳曉瑩