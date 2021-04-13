【被控藐視】涉於立法會會議廳搶選票「搶咪」　尹兆堅黃碧雲被控藐視罪10月再訊

▲ 黃碧雲今到庭應訊。（林宇翔攝）

前立法會議員黃碧雲涉於2020年10月16日於立法會某個會議廳取走1張選票，及後涉於環境事務委員會選舉主席期間傳給尹兆堅，尹疑將2張選票投進票箱內，黃另涉於會議上「搶咪」，2人被控藐視罪，案件今（13日）午於東區裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯，以待終審法院1宗關於藐視罪的案件判決，案件押後10月4日再訊，裁判官批准2人保釋；惟2人因參與民主派初選被控串謀顛覆國家政權罪，尹續須還押，黃則早前獲保釋。

▲ 何俊仁今到庭旁聽。（林宇翔攝）

被告尹兆堅（51歲）及黃碧雲（62歲）均報稱前立法會議員，同被控1項藐視罪，違反《立法會（權力及特權）條例》第17（c）條。控罪指，被告於2020年10月16日在立法會綜合大樓內，在立法會委員會會議期間引起擾亂，致會議程序中斷或相當可能中斷。

案件今提堂，兩人暫毋須答辯，辯方申請押後案件，以待終審法院1宗關於《立法會（權力及特權）條例》的案件判決。

控方不反對被告保釋，裁判官將案件押後至10月4日再訊，並批准兩名被告以現金1,000元保釋，期間不准離港及須居於報稱住址，並須於更改住址前通知警方；惟尹兆堅因涉民主初選，被控串謀顛覆國家政權而須還押。

黃另於2020年10月15日在立法會綜合大樓內，涉於立法會委員會會議上「搶咪」及離場表達不滿，被控藐視罪，今午提堂。控罪指她當日連同許智峯在立法會委員會會議期間引起擾亂，致會議程序中斷或相當可能中斷。黃今暫毋須答辯，續准保釋至10月4日再訊。

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記者：王仁昌