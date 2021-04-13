【虐殺女童】5歲女童生前畫作及寫字練習曝光　父親曾供稱女童跟不上學習進度

▲ 陪審團於審訊期間亦有機會目睹女童於校內的多幅畫作，有關手寫文字及畫作終曝光。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案，審訊期間證供顯示，父親曾因女童學習跟不上進度而為女童退學，更於事後向幼稚園老師展示女童的手寫文字，以示女童有進步，陪審團於審訊期間亦有機會目睹女童於校內的多幅畫作，有關手寫文字及畫作終曝光。

5歲女童被虐殺陪審團裁定父親繼母謀殺罪成，繼外婆2項虐兒罪成，即看：【下一頁】

審訊期間，雙方同意案情指涉案父親曾為女童Z向幼稚園退學，原因是他發現女童的學習跟不上進度，會將書寫字母和數字時會倒轉來寫，鑑於Z即將升讀小學，父親為了替她打好基礎，故決定為Z退學，改為自行在家教育Z。父親於事後更向校內老師展示Z的手寫字，以示Z有進步。

控方於審訊時直指父親是為了避免Z的傷勢被學校發現，才為Z退學；父親於自辯時則堅稱他曾向校方反映Z的學習問題，但不獲理會，因此才決定為Z退學。

控方於審訊期間，又向陪審團呈上多幅Z於校內的畫作，以協助陪審團評估Z生前的學習表現等。

女童其中兩幅畫作曝光，當中包括Z所繪畫的聖誕樹，而當時老師亦指Z的繪畫能力有進步。

另外，曾於審訊期間就Z的傷口感染情況擔任專家證人的傳染病及臨床微生物學專家何栢良，今於案件裁決後，於Facebook作出回應。何形容本案是一宗「不折不扣的人間慘案」，何希望事件可喚醒社會，特別是老師、鄰舍和醫護人員，需多加留意虐兒事件，勿再「各家自掃門前雪」，以防止同類不幸事件再次發生。

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記者：楊詠渝