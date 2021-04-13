【上位歌姬】Serrini尾場騷跟周國賢驚喜合唱　傳說中總理上台頒授支票

▲ Serrini麥花臣騷。

一連三場《SERRINI “I’M FINE, THX.” LIVE 2021》於4月10至11日在旺角麥花臣場館順利舉行，因防疫限制入座率只限75%，仍無損現場氣氛。Serrini更呼籲觀眾穿著Lace及帶公仔入場，不少粉絲都悉心打扮。

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演唱會一開售隨即秒殺，絕對是一票難求，為了顧及未能購票及身處海外的「樹打手」，KKLIVE更於尾場同步提供網上直播，並以中文譯名「樹妮妮，我很好，謝謝。」為題，隔空與大家載歌載舞，場內場外一樣High。

今次演唱會以 “I’M FINE, THX.”為主題，Serrini一開始從場地後方以《日沒前》及《海妖》霸氣登場。接下來《Drink'n Dance》更逐一向台下的VVIP門票觀眾噴灑「聖水」，笑說：「如果想畀我射嘅，下次記住買貴啲飛啦！」。

▲ Serrini與Dancers演繹一連串Gwendolyn系列的作品。

Serrini唱出改編版《Don’t Text Him》，完全為此曲帶來另一種感覺；其後與Dancers演繹一連串Gwendolyn系列的作品，包括《網絡安全隱患》、《越活越惹禍》及《離原》等，全場觀眾都聞歌起舞。

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雖然兩日內包括日場要做三場演出，但Serrini每場都相當落力，其中一個段落還要跟Dancers跳舞大唱Metal Medley叫爆咪，很多網上觀眾留言表示「條囡咩事咁夠氣唱得咁好！」

▲ Serrini換上公主造型長裙。

尾場及收看直播的觀眾特別幸福，在Serrini唱出長達10分鐘的《邪童謠》medley之後，周國賢驚喜現身並自彈自唱《Children Song》，讓全場激動尖叫及揮動手機燈，將氣氛推向高潮。

其後，首度同台與Endy合唱《是你呀》。Endy更指演唱會綵排前從未見過對方真人，這次合作是緣份的安排，並表示「都休息咗一段時間，一直希望可以重振雄風，好多朋友搵我，其他合作最後都傾唔成；但今次高佬（Goro Wong）打畀我，好似個天都要我嚟做呢個Show咁」。

▲ Serrini演唱會。

Endy坦言有一直留意Serrini的作品，認為她早前訪問中提及「做音樂一定要自己爽咗先」是格言，他「打從心底欣賞Serrini」，所以一口答應擔任演出嘉賓。

其後Serrini又走到場館後方的夢幻粉紅垃圾站場景，近距離與粉絲獻唱《趣緻的響鈴》及《~旋轉 with me*》。於唱出演唱會同名歌曲《I’m Fine, Thx.》時，Serrini叫全場觀眾都舉高他們帶來心愛的公仔，更以日文一問一答作應援，場面既溫馨又可愛。

▲ Serrini與粉絲合照。

Encore時候，除了鳴謝各個單位及現場觀眾外，Serrini亦表示感恩有「Technology」得以同步提供網上直播，與全球「樹打手」見面。

她更邀請傳說中購買了$28,000「總理門票」的兩位觀眾上台，並進行頒授支票儀式，她說因為疫情關係賣少了門票，所以特別多謝兩位「總理」的支持。

▲ 傳說中總理上台頒授支票。

唱畢代表作《油尖旺金毛玲》後現場觀眾都不願離開，Encore聲此起彼落，直播Chatroom觀眾都表示「唔夠喉」，要求Encore，演出最後以《Pink Song》及全場大合照圓滿落幕，期待Serrini下次於更大的舞台與大家開Party！

同場加映：林二汶訪問