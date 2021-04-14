【戒指卡手】女子半年肥20磅摘不下鑽戒　手指紅腫發紫消防員剪斷戒指解救

▲ 女子半年肥20磅摘不下鑽戒，手指紅腫發紫消防員剪斷戒指解救。

內地一名女子在半年內體重增22磅，導致手指變粗，鑽戒因而卡住，嘗試了多種方法仍無法將其摘下。手指更紅腫發紫，她擔心手指恐怕要截肢，於是向消防員求助，最終要出動救災時常用的「油壓剪」，才能將戒指剪斷取下。

根據內地傳媒報道，福州市一名女子上周四（8日），向當地消防員求助，指自己右手中指上價值30萬元人民幣（約35萬港元）的鑽戒無法取下。她表示，自己近半年肥了約22磅，估計是手指變粗所致。

由於捨不得剪斷戒指，事主嘗試用繩子拉扯，或洗手梘液潤滑等方法，不但沒有順利把戒指取下，手指更開始腫脹、充血，於是決定向消防員求助。

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消防員到場後，先用牙籤攝入事主手指和戒指之間，以撐開一條縫隙，然後再，嘗試以尖嘴鉗、老虎鉗等工具，嘗試將戒指剪斷，期間又不斷安撫事主，「痛就說，堅持一下就好」。

消防員最後更出動救災時常用的「油壓破壞剪」，經過約10分鐘救援，成功鑽戒剪斷並取下。當地消防部門提醒，市民如發現戒指卡住手指，可用以肥皂或洗手液作潤滑後摘取，如未能將戒指取下，切勿大力拉扯，應向消防部門求助。

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責任編輯：羅嘉欣