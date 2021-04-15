【備戰新學期】新學期首次測考 中文重點練習工作紙免費下載

工作紙能助小朋友溫故知新，熟讀考試內容，同時更能培養小朋友自主學習的習慣！TOPick準備了小一至小六的中文科重點性練習，讓子女輕鬆緊記考試測驗中每個重點，輕鬆奪得高分成績！

小一中文練習重點重溫量詞及標點符號的運用

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小二中文練習重點練習擬聲詞及加強運用標點符號的技巧

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小三中文練習重點加強學生辨別設問句、疑問句、反問句及修辭手法的能力，並透過重組句子練習培養學生的造句能力

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小四中文練習透過關聯詞填充及重組句子練習重點培訓小朋友對複句的認識及造句能力

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小五中文練習透過詞義辨析及成語練習重點培訓學生對詞義及成語的熟識度，以及針對連接詞訓練來加強對複句句子的語感

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小六中文練習透過句子運用及重組句子練習來重點訓練學生運用修辭手法和標點符號的技巧及語感

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