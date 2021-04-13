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警方拘捕一名男子　涉至少8宗車內爆竊案

社會 17:20 2021/04/13

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警方交代案情。（黃傑偉攝）

本港過去數月接連發生多宗車內盜竊案件，警方昨日（12日）拘捕一名男子，涉嫌與至少8宗爆竊案有關，正被警方以涉嫌盜竊以欺詐手段取得財產及行使虛假文書及無牌駕駛等通宵扣查。

警方指，本港多區由去年10月至今年首季，發生多宗車內盜竊案件，賊人會於中午時分駕駛一輛套用假牌電單車往多區僻靜地方，以私家車或的士為目標以特製爆破工具爆竊，案中失物包括現金，電子產品及名貴手袋，涉款49萬元，最大金額財物為30萬元名貴手袋。

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警方說，經過深入調查及案情分析後，鎖定一名目標男子，昨日（12日）下午於牛頭角定安街，趁疑犯準備駕駛套用假牌影子電單車離去時將其拘捕， 並發現電單車為去年10月失車，並於車上檢獲相關爆破工具， 其後於被捕人家中搜獲一批相信為贓物電子產品，及犯案時衣物。

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記者：黃傑偉

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