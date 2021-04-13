【荃灣海濱】海濱長廊翻新拆走圍欄　未來兩周逐步開放【多圖】

▲ 本地文創單位「貓室」在荃灣海濱，打造「期間限定」的「維港癲噹開心村」，提升遊人體驗。（資料圖片）

發展局今日（13日）公布，「荃灣海濱優化工程（第一期）」已竣工，未來兩周逐步開放，把海安路對開一段全長700米的行人路，活化成海濱悠閒空間。其中部分海堤路段，引入低矮石壆設計，拆走圍欄，拉近遊人和水體之間的距離。

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項目以「悠」為主題，是首個優化海濱專項撥款下，引入無欄杆式設計。工程拆除原先分隔海邊和行人路的花槽，並在當中370米斜坡式海堤的路段引入低矮石壆的設計，同時提供大量座位和更遼闊的視野，讓遊人欣賞藍巴勒海峽和青衣島景致。

另外新添置的環保木扶手欄杆、特色座椅和蔭棚，便是以荃灣昔日紡織業歷史為設計概念。工程亦因應地區意見，美化地磚和燈光，以及清理海堤上的雜草。拆除花槽和開放草坪後，市民的活動空間亦增加。

為了貫徹「期間限定」的理念，發展局也為有關海濱引入地方營造的工作以提升遊人的體驗。作為頭炮項目，本地文創單位「貓室」打造以卡通人物「癲噹」為主角的「維港癲噹開心村」。為增加裝置與遊人的互動，設計師更特意在沿海圍欄加設欄杆桌，以及在低矮石壆設置會移動的棋盤桌，讓市民可放置隨身小物和飲品杯，更輕鬆愉快地飽覽維港景色。

此外，為締造共融的海濱，設計師首次與非政府組織Beyond Vision Projects合作，把不同造型的圖像轉化為「觸感圖」，讓視障人士能透過指尖觸摸，感受荃灣海濱的活力和本地卡通創作的魅力。

發展局發言人表示，無欄杆海堤在世界各地類似的海濱極為普遍，可讓遊人更接近水體。除了荃灣海濱和西九藝術公園，亦正在灣仔的水上運動及康樂主題區和銅鑼灣避風塘海濱興建和試行另一款無欄杆式設計，即海岸堤階，預計今年底至明年初落成。預期於2023年起相繼落成的啟德跑道區海濱，不少路段亦會採用無欄杆的親水設計。

環保署曾稱，污水渠錯駁或令殘餘污染物從雨水渠口排入海，是產生臭味的其中一個因素。署方2010年完成《西九龍及荃灣污水收集整體計劃檢討》，在荃灣區找出52宗污水排放至雨水渠的個案，均涉及舊區大廈的公用渠管錯駁。

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責任編輯：吳卓峰