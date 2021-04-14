【天然護膚】港首個Clean Beauty潔淨護膚品牌21GRAMS 由用家主導打造「零負擔」亞洲人專屬護膚品
休閒消費 09:22 2021/04/14
近年Clean Beauty（潔淨美容）概念風摩全球美妝界，而本地護膚品牌21GRAMS推出主打對皮膚及地球環境「零負擔」的護膚品，提倡「零刺激、高成效」，讓用家了解自己的膚質狀況，從而找出適合自己的護膚程序，實行個性化的簡約護膚哲學。
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產品成分無毒零刺激
嚴選世界各地可持續發展及可追溯的潔淨原材料，如加拿大白樺木、保加利亞有機白玫瑰、法國有機橙花及透過蒸餾法提煉的天然香薰油等，務求由源頭開始做到零污染。同時品牌重視成分標示的透明度，所有產品絕不含有害化學物（包括歐盟現時已禁止或限制化妝品中的1,400多種化學成分），做到低敏無毒。
首創「用家主導研發」計劃
為了令產品更貼近用家需要，21GRAMS邀請會員參與新產品的研發過程，透過問卷讓團隊了解其護膚習慣、喜好及需求，然後參與新產品的試用計劃並提出意見，團隊會利用數據調整配方，務求讓最終推出市場的產品可以更貼合本地人的膚質及生活環境。
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責任編輯：張懿慧