何雁詩自資做歌手感負擔大　出碟考驗鄭俊弘會否付錢支持

▲ 何雁詩以小性感造型拍封套。

何雁詩（Step）以獨立歌手身份發行之首張個人專輯《Que Será, Será》將於4月14日發行，Step坦言成為獨立歌手後，所有音樂上支出都需要自己承擔，加上市道不景氣，在未來短時間內亦未必再發行單曲，故此專輯對她意義重大。

何雁詩坦言發行前感到緊張及「食唔安坐唔落」， 不過Step同時亦提醒自己好好享受勞碌的成果及成為獨立歌手後的「New Born Baby」。

▲ 展現不一樣感覺。

專輯封面造型照，Step找了她認識已久的朋友合作，這位朋友最近亦曾負責林家謙的CD封面 。

Step笑言因看到之前朋友負責的林家謙CD造型不「性感」，故她事前沒有想到需要性感上陣，造型師團隊則為Step 準備了一個穿著Bodysuit（連身衣）的造型。她自爆：「因為事前不知道要著bodysuit，拍攝前一刻還食了肉燥飯，不過都好滿意是次造型。」

▲ 自資出碟。

在這張專輯的整個美術設計理念上，想表現出女性來自內心的自信美，不受任何衣著的束縛，亦不需賣弄性感。Step給予美術團隊非常大的創作空間：「今次盡量放開自己固有信念， 相信團隊專業，將成件事交託給他們，相信成品會是一件藝術品。」

Step透露本週末將會進行新專輯《Que Será, Será》宣傳活動，屆時新專輯現場發售，而Step的另一半鄭俊弘亦將出席。Step 笑言：「都好想藉今次機會讓Fred表示誠意，看他到時會撳幾多錢買我這隻碟啦！」