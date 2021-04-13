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【新冠肺炎】醫管局8間療養醫院下周三起重新實施特別探訪安排　已接種2劑疫苗人士可選擇於探訪24小時前作快速抗原測試

社會 16:56 2021/04/13

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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（陳國峰攝）

本港疫情反覆，今日（13日）再錄得源頭不明個案。衞生防護中心公布，今日錄得13宗確診個案，包括10宗輸入個案及3宗本地個案，其中1宗為源頭不明本地感染，其餘2宗均為患者家人；今日另錄得少於5宗初步確診，均為輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午出席記者會交代。

庾慧玲表示，8間療養醫院下星期三恢復特別探訪安排，8間療養院分別是舂磡角慈氏護養院、黃竹坑醫院、東華三院馮堯敬醫院、靈實醫院、香港佛教醫院、瑪嘉烈醫院荔景大樓、沙田慈氏護養院及博愛醫院田家炳護養院。

每名病人在每星期內，會有一節一小時的探訪時間，院方會協助安排登記一名探訪者到訪，病房職員將由今日起陸續聯絡病人家屬作預約登記，家屬無需另行致電醫院預約。探訪家屬必須於探訪72小時內持有陰性檢測結果，若已接種2劑疫苗，可選擇於探訪24小時前作新冠肺炎快速抗原測試，惟須自行購買試劑及預先在家做測試，並提供證明文件讓職員核實，若屬緊急探訪，則必須在2日內補交陰性檢測結果；所有人必須佩戴口罩、量度體溫、及填寫健康申報表等。

她解釋，當局無指定要哪一種快速抗原測試，通常這些測試都有說明書教市民如何做，相信市民會做到，亦叫要求市民帶說明書到醫院，讓醫護了解指引及結果「點樣去睇」，若在醫院做會有困難，因需要除下口罩留樣本，對院內的感染控制措施未必合適；而稍後若運作順利，會參考經驗再開展其他醫院的探訪安排。

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記者：洪芷晴

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