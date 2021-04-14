【升中派位】2歲起由姑媽兼母職辛苦湊大　孝順仔考入Band 1英中報答養育之恩

▲ 亞斯理衞理小學小六男生符熙文將入讀Band 1英中，報答姑媽的養育之恩。

中一自行分配學位結果已公布，位於葵青區的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學，今年有不少學生收到心儀中學取錄的好消息。當中小六男生符熙文成功入讀區內的Band 1英中——中華基督教會全完中學，他自幼由姑媽湊大，一直努力讀書，希望能報答姑媽的養育之恩。

與姑媽同住情同母子

熙文的父母長期在内地工作，他自2歲起便與姑媽一家同住公屋，姑媽待他如兒子般照顧，年紀相差十多歲的表姐、表哥亦對他疼愛有加。雖然熙文缺乏父母的愛，但他從不覺得孤單，只因姑媽給他加倍的愛來彌補，5歲時的一段經歷更令他至今難忘：

那次我肚痛入醫院，姑媽擔心得整日坐在病床邊陪我，表哥、表姐又輪流照顧我。

▲ 小六的符熙文視姑媽如親母，二人情同母子。（受訪者提供相片）

小小年紀的熙文對答頭頭是道，比同齡孩子多了一份成熟，或許是家庭環境迫著他長大，他很早已明白，想報答姑媽最好的方法就是盡學生的責任，用功讀書追求知識，以好成績回報姑媽的辛勞照顧。姑媽在他心目中的地位舉足輕重，熙文說：

姑媽好親切，就好似我的親生媽媽，我想俾心機讀書報答她。

在4歲左右熙文已知道父母不常在身邊，彼此一年只見兩次，現時疫情下則每周視像通話一、兩次，平日主要靠姑媽與父母交代近況。他與姑媽相處的日子遠比雙親多，關係如母子般親密。他從小就自動自覺溫書，除了因喜歡學習外，只因不想姑媽為他操心。

▲ 品學兼優的熙文（左一）數學能力強。（受訪者提供相片）

期望升中發展運動才能

熙文成績優異，考獲全級第4名，數學能力突出。他愛閱讀尤其是科幻類書籍，養成每日閱讀30分鐘至1小時的好習慣，認為多看書確實有助提升寫作能力。在沒有補習下，熙文靠著自己努力求學，回想第一次考呈分試有點艱難，擔心考不好，入不到心儀的中學，幸得姑媽無限量支持︰

姑媽好相信我，放手讓我做，總在身邊支持我，叫我不要放棄。

一分耕耘一分收穫，熙文的努力沒有白費，將升讀心儀的中華基督教會全完中學，收到好消息一家人都為他感到高興，姑媽更是喜上眉梢。熙文期待升中能遇上好老師和好同學，他在小學參加過欖球運動，希望中學也有機會在體育方面發展。

▲ 熙文（右二）參加過欖球運動，希望中學也有機會在體育方面發展。（受訪者提供相片）

校長鼓勵做「最好的我」

亞斯理衞理小學今年在自行分配學位階段，有逾四成小六生獲心儀中學取錄，包括熙文。鄭家明校長形容，熙文是一位溫文有禮兼刻苦用功的學生，數理能力強，屬於思考型小朋友，而且「性格好，樂於助人」，與同學關係不俗。

▲ 亞斯理衞理小學鄭家明校長，鼓勵學生做「最好的我」，不必與人比較。（湯炳強攝）

鄭校長不時到課室與學生傾偈，他明白在疫情下進行呈分試，學生與家長難免感到不安與憂慮。在第一次呈分試時，鄭校長做了一個窩心的行動，送給小六生每人一包檸檬糖，寓意「先苦後甜」，鼓勵學生一起積極面對呈分試。鄭校長表示︰

我們重視小朋友的學習動機，不期望他們在操練下成長，只需做『最好的我』，不必與人比較。

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鄭校長指出小朋友與自己比較就好了，每日一點一點進步，一年下來便是一大步。而且學校提倡合作學習，強調「1+1>2」的效能，不希望學生互相競爭，而是互相幫助。比起學業成績，鄭校長更欣賞小朋友的品德，並有一顆願意服務別人的心。

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記者：駱秀玲