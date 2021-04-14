【朱古力瘤】方健儀曾患朱古力瘤10多年　一文睇子宮內膜異位病徵1分鐘自我檢測

▲ 一文睇子宮內膜異位病徵。

不少女士長年經痛，原來可能已是患上俗稱「朱古力瘤」的子宮內膜異位。前新聞主播方健儀就曾透露，自己曾被此症折磨足足10多年，痛到腰部也不能挺直，最終要做微創手術，才成功與朱古力瘤講Bye Bye。婦產科專科醫生林兆強醫生指出，朱古力瘤患者有年輕化趨勢，曾遇過最年輕患者僅得廿多歲，估計本港有約30萬女性患者。

方健儀過往分享自己曾飽受朱古力瘤之苦，發作時的痛楚仿如「有條毛巾不斷喺子宮位置扭啊扭啊扭，痛到腰都挺唔直」，工作時就算多痛也只能死忍。

又因為聽人講經痛很正常，以為個個女人都有經痛，所以她一忍就忍了10多年，最終2017年在醫生建議下，才接受微創手術割走朱古力瘤。無痛一身輕，她亦呼籲身邊持續有經痛問題的女士儘早求醫，了解自己是否患上子宮內膜異位。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

香港基層醫護女性健康聯盟召集人、婦產科專科醫生林兆強醫生曾指出，「朱古力瘤」無法預防，成因主要是月經期間經血倒流至盆腔內，令其內膜組織著床於子宮以外的任何位置，如輸卵管、卵巢等為較常見。若內膜組織著床於卵巢，便會形成充血囊腫，即子宮內膜瘤：

隨著時間累積，內含的血液會變成深棕紅色，貌似朱古力，所以俗稱「朱古力瘤」。

點擊睇朱古力瘤病徵：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

林兆強表示，朱古力瘤會伴隨月經來潮一直累積，曾遇過有患者的朱古力瘤長到12厘米大並且破裂，血液流至盆腔引起劇痛，要做緊急手術。

他提醒，異位組織除可著床於任何器官並引發痛楚及炎症外，亦可形成黏連，或將器官黏為一體；另外，異位組織也會令排卵受阻或阻隔精子進入輸卵管，令患者難以受孕或不育。

朱古力瘤有多普遍？

林兆強指出，朱古力瘤的發病率，為10名處於生育年齡的婦女便有1位患上，平均延診時間長達8年，估計本港有約30萬女性患者，而他留意到最年輕患者只有廿多歲。

他表示，若病情輕微至中度，可先以荷爾蒙藥物治療，如口服避孕藥或新型口服黃體素等。但如果遲發現，或病情嚴重，則需要切除異位組織，更嚴重可能需切除整個子宮或卵巢，防止病情惡化，術後需以藥物治療，減低復發機會。

點擊睇1分鐘自我檢測：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映：【活得健康啲】經痛引發胸脹頭痛宜吃黑木耳及山楂 中醫：生育有助改善經痛

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣